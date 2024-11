San Vito al Tagliamento accoglie il Superstore e il Pet Store Conad

Sessanta nuove assunzioni per due moderni punti vendita Conad: il Superstore e il Pet Store che sabato 16 novembre apriranno a San Vito al Tagliamento. Questi negozi, che si estendono su una superficie complessiva di quasi 3.400 metri quadri, rappresentano una grande opportunità per l’economia locale, creando nuovi posti di lavoro e incrementando i servizi per la comunità. I due punti vendita si trovano nella zona commerciale dei Ronchi, precisamente in viale Udine, recentemente migliorata con lavori infrastrutturali, tra cui l’aggiunta di due rotatorie per una maggiore accessibilità.

La cerimonia di inaugurazione e l’importanza dell’investimento

L’inaugurazione dei nuovi negozi sarà celebrata sabato 16 novembre con una breve cerimonia alla quale parteciperanno il Sindaco di San Vito al Tagliamento, Alberto Bernava, e l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Il taglio del nastro avverrà prima dell’apertura delle porte, fissata per le 9. La cerimonia includerà anche la benedizione impartita da Don Erik Salvador, parroco di San Vito. Questo investimento da parte di Conad segna un passo importante nell’espansione della rete del marchio in Friuli-Venezia Giulia, con l’intento di offrire ai clienti una esperienza di acquisto moderna e conveniente.

I nuovi spazi commerciali: Superstore e Pet Store

Il Superstore Conad, che occupa una superficie di 3.000 metri quadri, sarà il punto di riferimento per chi cerca prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Tra i punti di forza del supermercato ci sono una vasta offerta di prodotti locali, in particolare nel reparto ortofrutta, salumeria, carni e formaggi, e un’attenzione particolare alle eccellenze del Friuli-Venezia Giulia. Il Superstore disporrà anche di servizi tradizionali, come la pescheria servita al banco e una macelleria con carne pregiata e lavorazione in osso. Inoltre, il banco panetteria e pasticceria e la gastronomia calda e fredda preparata nella cucina interna soddisferanno le esigenze di tutti i clienti. Il negozio è dotato di 6 casse veloci per un’esperienza di shopping rapida ed efficiente.

Accanto al Superstore, apre il Pet Store Conad, un punto vendita di 360 metri quadri dedicato a tutti gli amanti degli animali. Il negozio offrirà un ampio assortimento di prodotti per cani, gatti, roditori, volatili e altri animali da compagnia, spaziando dall’alimentazione agli accessori per la toelettatura, il passeggio, il gioco e il trasporto. Personale qualificato sarà a disposizione per fornire assistenza e consulenze su prodotti e servizi dedicati agli animali. Un altro punto di forza del Pet Store è la varietà e la qualità dell’assortimento, pensato per soddisfare le diverse esigenze dei proprietari di animali.

Un impatto positivo per l’economia locale

Con l’apertura di questi due negozi, Conad intende rafforzare la propria presenza sul territorio, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e supportando le piccole e medie imprese locali. Dei 60 nuovi assunti, circa tre quarti sono lavoratori reclutati appositamente per i nuovi punti vendita, garantendo così un impatto positivo sul mercato del lavoro di San Vito al Tagliamento. L’azienda ha affidato la gestione dei negozi alla SCS Group, un gruppo di imprenditori locali, che già gestisce il supermercato Conad di via Oberdan, consolidando ulteriormente il legame con la comunità.

Orari di apertura e accessibilità

I nuovi punti vendita Conad osserveranno orari di apertura dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, e la domenica dalle 8,30 alle 19,30. Grazie agli investimenti sulle infrastrutture e alla creazione delle rotatorie, l’accessibilità ai negozi sarà ancora più comoda per i residenti e i visitatori della zona.

La visione di Conad per il futuro

L’amministratore delegato di Conad, Luca Panzavolta, ha dichiarato che l’apertura di questi nuovi punti vendita rappresenta un passo importante nel processo di crescita e sviluppo dell’azienda in Friuli-Venezia Giulia. “Con questo investimento, vogliamo offrire alla comunità un’esperienza di acquisto sempre più moderna e aggiornata, mettendo al centro la qualità e la convenienza, valori che ci contraddistinguono e che continueremo a promuovere”, ha dichiarato Panzavolta. Con questo spirito, Conad punta a consolidare la propria posizione di leader nel mercato italiano.

