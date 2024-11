Fine settimana a due facce in FVG: sole e freddo sabato, pioggia domenica

L’anticiclone garantirà un sabato sereno, ma da domenica pomeriggio si prevedono piogge leggere e un generale cambiamento delle condizioni atmosferiche. Vediamo in dettaglio le previsioni per il fine settimana in Friuli-Venezia Giulia (fonte https://www.osmer.fvg.it/).

Sabato 16 novembre, giornata di sole con inversioni termiche

Grazie alla presenza dell’anticiclone, la giornata di sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno su gran parte del Friuli-Venezia Giulia. Uniche eccezioni saranno il Tarvisiano, dove si potrebbero formare nubi basse o nebbie durante la notte e le prime ore del mattino.

Le temperature mostreranno marcate inversioni termiche, con valori minimi sotto lo zero in pianura (-1/2 °C) e gelate notturne nei fondivalle. Sulla costa, le temperature minime oscilleranno tra i 5 e gli 8 °C, con massime comuni tra pianura e costa comprese tra 11 e 14 °C.

Domenica 17 novembre, variabilità e arrivo di piogge leggere

Domenica vedrà un graduale cambio di scenario. Il cielo sarà nuvoloso a sud-est e prevalentemente variabile altrove, con l’arrivo di correnti atlantiche più umide nel pomeriggio.

Sono previste piogge deboli sul Carso, Trieste e Isontino, a partire dal pomeriggio. Inoltre, nella notte e fino al mattino, le nebbie potranno interessare la pianura pordenonese, specialmente nelle aree confinanti con il Veneto.

Anche per domenica, le temperature minime si manterranno basse (-1/2 °C in pianura e 5/8 °C sulla costa), con massime leggermente inferiori rispetto a sabato, comprese tra 10 e 12 °C in pianura e 11 e 13 °C sulla costa.

Consigli per il fine settimana

Sabato perfetto per escursioni o attività all’aperto , ma attenzione alle gelate mattutine e ai fondovalle più freddi.

, ma attenzione alle gelate mattutine e ai fondovalle più freddi. Domenica da trascorrere al coperto nel pomeriggio, soprattutto nelle zone del Carso e del Triestino, dove arriveranno le prime piogge.

