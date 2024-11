Ryanair inaugura la rotta Trieste-Praga con due voli settimanali

Ryanair ha ufficializzato l’apertura della sua ventisettesima rotta, un collegamento diretto tra Trieste e Praga. A partire dal 30 marzo 2025, i passeggeri potranno volare due volte a settimana, il giovedì e la domenica, verso la capitale della Repubblica Ceca. Il nuovo volo arricchisce ulteriormente l’offerta di Ryanair dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari, portando il numero totale delle destinazioni a 27 entro l’estate 2025.

Un nuovo collegamento internazionale per Trieste

Il volo Trieste – Praga segna un passo importante per il Friuli-Venezia Giulia, che continua a espandere i propri collegamenti internazionali. Con il nuovo volo, i viaggiatori avranno una comoda e diretta opzione per visitare Praga, una delle città più affascinanti d’Europa, famosa per la sua storia, l’architettura e la cultura.

Oltre a Praga, il 2025 vedrà l’introduzione di 5 nuovi collegamenti: oltre alla capitale ceca, Ryanair collegherà Trieste a Rotterdam, Stoccolma, Bucarest e Lamezia Terme, aumentando ulteriormente le opzioni di viaggio per i residenti del Friuli-Venezia Giulia.

Un ampliamento che porta Trieste tra le grandi città europee

Con l’aggiunta di Praga, le destinazioni internazionali raggiungibili direttamente da Trieste salgono a 17. Oltre a Praga, i voli di Ryanair collegano Trieste a città come Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest e Cracovia, tra le altre. Questo ampliamento delle rotte consolida Trieste come hub di rilievo per chi desidera viaggiare in tutta Europa.

Biglietti già disponibili: dove acquistare

I biglietti per il volo Trieste – Praga sono già acquistabili online, tramite il sito ufficiale di Ryanair (www.ryanair.com) e l’app della compagnia. I prezzi variano in base alla disponibilità e alla tempistica, ma si prevede che questo nuovo collegamento diventi molto popolare, grazie alla sua praticità e alla convenienza.

Crescita e opportunità per il Friuli-Venezia Giulia

L’ingresso di Ryanair con una nuova rotta internazionale rafforza la posizione del Friuli-Venezia Giulia come una regione ben collegata con il resto d’Europa. Questo non solo facilita i viaggi per i residenti, ma offre anche opportunità di turismo e scambi culturali tra la regione e la capitale ceca.

