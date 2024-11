CX Trieste | Giulia: inaugurato il nuovo studentato da 360 posti letto

CX Trieste | Giulia, inaugurato il 20 novembre 2024, rappresenta una pietra miliare per la città di Trieste. Questa struttura innovativa, situata in Via dei Bonomo 2, a pochi passi dall’Università e dal centro storico, offre una soluzione abitativa moderna e sostenibile con 360 posti letto e una varietà di spazi pensati per lo studio, il relax e la socialità.

Un progetto di rigenerazione urbana d’eccellenza

Il nuovo studentato sorge da un’importante operazione di riqualificazione di un edificio dismesso di nove piani, un tempo destinato a uso direzionale. Ora, lo stabile ospita ambienti accoglienti e multifunzionali, rispondendo alle crescenti esigenze di studenti e giovani lavoratori. La ristrutturazione è stata eseguita con elevati standard di qualità e sostenibilità, promuovendo soluzioni energetiche innovative e design contemporaneo.

Chi c’è dietro CX Trieste | Giulia

La residenza è stata realizzata dal Fondo Housing Sociale FVG, gestito da Finint Investments (Gruppo Banca Finint), con il supporto di CDP Real Asset SGR (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) come principale sottoscrittore. Tra i finanziatori spiccano anche la Regione Friuli-Venezia Giulia e diverse realtà locali, tra cui le Banche di Credito Cooperativo e operatori privati. La struttura è stata inoltre ammessa al finanziamento del PNRR, che garantirà tariffe agevolate per il 70% dei posti letto, con ulteriori agevolazioni per studenti meritevoli e privi di mezzi, secondo i criteri definiti dall’Ardis Trieste.

Spazi moderni per studio, relax e socialità

CX Trieste | Giulia è più di uno studentato: è uno spazio che coniuga funzionalità e convivialità. Tra le aree comuni spiccano:

Aule studio per concentrazione e produttività

per concentrazione e produttività Lounge per momenti di socialità

per momenti di socialità Caffetteria e BBQ area per condividere esperienze

per condividere esperienze Palestra e play zone per il benessere fisico e mentale

e per il benessere fisico e mentale Una terrazza attrezzata che offre uno spazio rilassante con vista sulla città

La struttura si distingue per un design unico, che fonde lo stile essenziale del ‘900 con elementi decorativi ispirati ai caffè storici di Trieste.

Non solo studenti: un format versatile

Oltre ai 290 posti letto riservati agli studenti, la struttura ospita:

24 camere hotel

2 camerate hostel

Questa versatilità rende il campus ideale anche per giovani lavoratori o turisti dinamici, offrendo soluzioni flessibili per soggiorni brevi o lunghi.

Un investimento per il futuro di Trieste

CX Trieste | Giulia si aggiunge alle nove strutture già operative di CampusX, portando il totale a oltre 6.500 posti letto in Italia. Entro il 2025 sono previste ulteriori espansioni, con tre nuove aperture e 1.000 posti letto aggiuntivi.

Il Fondo Housing Sociale FVG conferma il suo impegno nella regione con 18 iniziative di Social Housing per un totale di 660 unità abitative, contribuendo a migliorare l’offerta residenziale e la qualità della vita.

Questo progetto non è solo un’opera edilizia, ma un modello di rigenerazione urbana e un esempio concreto di come l’investimento nella formazione e nel benessere giovanile possa valorizzare il territorio.

