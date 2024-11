Alpe Adria: nuovo servizio ferroviario tra Trieste e Milano

Trieste rafforza il suo ruolo strategico nel Mediterraneo grazie a un nuovo collegamento ferroviario diretto tra il terminal SST di Trieste e il terminal di Malpensa Intermodale a Sacconago. L’iniziativa, annunciata da Alpe Adria, leader nella logistica intermodale, verrà presentata in anteprima a Istanbul durante Logitrans 2024.

Il servizio, realizzato in partnership con il colosso Ro-Ro DFDS e con SBB Cargo International come impresa ferroviaria di riferimento, rappresenta un ponte strategico tra il mercato di produzione turco e l’area industriale italiana, offrendo nuove opportunità di business alle aziende.

Frequenze e capacità del nuovo servizio

Inizialmente attivo con due circolazioni settimanali, il collegamento sarà gradualmente intensificato fino a raggiungere una frequenza giornaliera. A pieno regime, sarà in grado di movimentare circa 380 unità intermodali a settimana tra container, casse mobili, tank e semirimorchi.

Questo servizio innovativo mira a rendere le supply chain più efficienti e sostenibili, rispondendo alle esigenze delle imprese italiane e internazionali che operano tra Turchia e Nord Italia.

Trieste: hub logistico sempre più centrale

Il porto di Trieste si conferma come uno dei principali hub logistici del Mediterraneo. La nuova rotta consolida la sua posizione come nodo cruciale per i trasporti intermodali europei, rafforzando la connettività tra il Sud e il Nord del continente.

Secondo il CEO di Alpe Adria, Antonio Gurrieri, il collegamento rappresenta “un esempio concreto del nostro impegno nel fornire ai clienti soluzioni logistiche sempre più efficienti e sostenibili”.

Un’offerta logistica integrata per i clienti

Con questo nuovo servizio, Alpe Adria si propone come “one-stop-shop” della logistica multimodale, offrendo una gamma completa di soluzioni per una gestione efficiente delle merci. Questa iniziativa si inserisce nella strategia aziendale orientata alla sostenibilità e al miglioramento continuo.

L’azienda sta vivendo un 2024 particolarmente dinamico, con nuovi progetti e investimenti che puntano a espandere ulteriormente la rete di collegamenti e a migliorare i servizi per i clienti.

Collaborazione con DFDS: una partnership strategica

La collaborazione con DFDS, leader nel trasporto marittimo Ro-Ro, è una componente chiave del successo di questo progetto. L’operatore, già presente con una forte presenza nei terminal SST ed EMT di Trieste, garantisce una connettività capillare tra la Turchia e i mercati europei.

Grazie a questa partnership, Trieste diventa un ponte commerciale cruciale per collegare le aree di produzione turche al cuore industriale italiano.

