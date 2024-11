Il Friuli-Venezia Giulia si prepara a un fine settimana caratterizzato da un’alternanza tra il freddo secco di sabato e l’influenza dell’anticiclone nord-africano che porterà temperature più miti domenica. Le condizioni meteo varieranno sensibilmente, offrendo una gamma di situazioni climatiche in pochi giorni.

Sabato 23 novembre: gelo e cieli sereni

La giornata di sabato sarà dominata da correnti fredde e secche da nord-ovest, che garantiranno un cielo limpido e temperature rigide. Al mattino, sono previste gelate diffuse in pianura, con minime che toccheranno i -4°C nelle zone interne.

Temperature massime comprese tra 8°C e 11°C, sia in pianura che sulla costa. L’unica eccezione sarà rappresentata dalle zone costiere, dove i valori minimi non scenderanno sotto 1-4°C. I venti, prevalentemente deboli, saranno più sostenuti e freddi ad alta quota nelle ore notturne e del mattino.

Domenica 24 novembre, arriva l’anticiclone

Domenica vedrà il consolidamento dell’anticiclone nord-africano, con lo zero termico che salirà sopra i 3000 metri. Le correnti umide da sud-ovest porteranno un aumento delle nuvole, specialmente sulla costa.

In montagna, il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, mentre in pianura si prevede una situazione variabile, con più sole nella zona pedemontana e maggior copertura nuvolosa verso il litorale. Le temperature minime saliranno leggermente rispetto a sabato: -2/+1°C in pianura e 5/8°C sulla costa, con massime tra 10°C e 12°C in entrambe le aree.

Consigli per il fine settimana

Sabato : Perfetto per attività all’aperto in montagna o in pianura, ma attenzione alle gelate e al freddo intenso, soprattutto al mattino.

: Perfetto per attività all’aperto in montagna o in pianura, ma attenzione alle gelate e al freddo intenso, soprattutto al mattino. Domenica: Ideale per passeggiate leggere, ma chi si trova sulla costa potrebbe dover fare i conti con un cielo più grigio.

Preparatevi a un weekend che inizia con il rigore invernale e si conclude con un tocco più mite, preludio al ritorno dell’alta pressione africana.

