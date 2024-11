In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’assessore regionale Alessia Rosolen ha annunciato il forte impegno del Friuli-Venezia Giulia nella lotta alla violenza di genere. Dal 2017 a oggi, i fondi regionali per progetti di prevenzione sono quadruplicati, passando da 60mila euro a oltre 257mila euro.

“La battaglia è culturale e deve partire dai territori: scuole, famiglie e comunità devono essere i luoghi principali di educazione al rispetto”, ha sottolineato Rosolen. La Regione lavora in sinergia con enti locali, centri antiviolenza e il terzo settore per contrastare sopraffazioni e discriminazioni.

105 progetti finanziati: un aiuto concreto ai Comuni

L’incremento dei fondi ha permesso di finanziare quest’anno 105 iniziative distribuite in tutto il territorio regionale. Tra i progetti più significativi troviamo:

Pordenone , con la “Settimana contro la violenza sulle donne” (€5.000);

, con la “Settimana contro la violenza sulle donne” (€5.000); Gorizia , che propone il progetto “La vita: un fragile nastro da riavvolgere” (€5.000);

, che propone il progetto “La vita: un fragile nastro da riavvolgere” (€5.000); Udine, con l’iniziativa “Insieme contro la violenza” (€5.000).

Tolmezzo, con la XII edizione di “Insieme per dire no alla violenza” (€3.000), e Sacile, con “Non sei sola” (€4.000), rappresentano altri esempi di come i fondi regionali sostengano attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione.

La prevenzione parte dalla cultura

Tra i progetti finanziati emergono iniziative creative e culturali, come spettacoli teatrali, concerti e laboratori educativi. A Codroipo, per esempio, è in programma uno spettacolo teatrale accompagnato dalla presentazione di libri, mentre a Precenicco, il progetto “Qualcosa di rosso” sensibilizzerà le comunità con installazioni simboliche.

Anche i giovani sono protagonisti: a Venzone, il progetto “La voce dei ragazzi” invita le scuole a riflettere e agire contro la violenza. Palmanova, invece, si focalizza su come stereotipi e miti culturali alimentino le disuguaglianze.

Una rete capillare per dire “Basta!”

L’impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia si concretizza nel creare una rete capillare di interventi. “Insieme contro la violenza di genere” è il filo conduttore di molte iniziative che abbracciano realtà diverse: dalle grandi città come Trieste e Udine, fino ai piccoli Comuni come Pulfero o Gemona del Friuli.

“C’è ancora domani, c’è ancora speranza”, recita il titolo del progetto di Mereto di Tomba, ricordando che la prevenzione non è solo un obiettivo, ma una promessa di cambiamento per le generazioni future.

Il messaggio di Rosolen: non abbassiamo la guardia

“Il contrasto alla violenza di genere non è solo un tema da celebrare una volta all’anno, ma una priorità costante,” ha ribadito l’assessore Rosolen. L’aumento dei fondi testimonia la volontà della Regione di investire su educazione e sensibilizzazione, perché è nella consapevolezza che si nasconde la vera arma per abbattere violenza e discriminazioni.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, è un’occasione per ricordare che la lotta alla violenza inizia da ognuno di noi. Con iniziative come queste, il Friuli-Venezia Giulia dimostra che un futuro senza paura è possibile.

