Il mercato in movimento di Udine: si torna in Piazza XX Settembre

Dal 1° dicembre 2024, il mercato all’aperto di Udine farà ritorno nella sua storica collocazione in Piazza XX Settembre, lasciando Piazza Duomo, dove era stato temporaneamente trasferito per i lavori di riqualificazione di via Battisti. La decisione rappresenta una risposta alle esigenze di commercianti e cittadini, pur considerando i lavori ancora in corso.

L’annuncio della Giunta Comunale segna un importante passo per la vitalità del centro storico, con nuove disposizioni per garantire sicurezza e funzionalità.

Viabilità temporanea per agevolare le attività

Per facilitare l’accesso al mercato e le operazioni di carico e scarico, dal 1° dicembre al 1° febbraio 2025 sarà consentito il transito privato in alcune strade limitrofe: via Poscolle Alta, via Canciani e via Battisti.

Tuttavia, la sosta sarà riservata esclusivamente ai mezzi dei mercatari, senza l’introduzione di nuovi parcheggi. Questa misura temporanea mira a contenere i disagi per operatori e cittadini, rispettando al contempo le esigenze dei lavori pubblici.

Una programmazione attenta per minimizzare i disagi

Il mercato resterà in Piazza XX Settembre fino a maggio, quando tornerà brevemente in Piazza Duomo per consentire ulteriori interventi su via Canciani. Questo trasferimento temporaneo si rende necessario per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie, evitando la vicinanza tra bancarelle e cantieri.

Il cronoprogramma dettagliato prevede la conclusione dei lavori entro aprile 2025, con interventi a fasi su via Poscolle Alta, Piazza XX Settembre e via Canciani.

Le parole del vicesindaco Venanzi

“Abbiamo trovato una soluzione che contempera le esigenze di cittadini, commercianti e l’effettuazione dei lavori pubblici,” ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Venanzi, anche assessore alle Attività Produttive.

Il ritorno in Piazza XX Settembre, spiega Venanzi, è stato possibile grazie a una pianificazione flessibile: “Consentiamo ai commercianti di beneficiare nuovamente della vivacità della piazza, dotata di spazi più ampi e allacciamenti funzionali. Nel contempo, diamo ai cittadini un segnale forte per una città viva e accogliente.”

Obiettivi condivisi per una città più vivibile

La decisione di riportare il mercato nella sua sede storica, nonostante i lavori ancora in corso, riflette l’impegno dell’amministrazione nel favorire la coesione tra esigenze economiche e sociali.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Ivano Marchiol, ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza e il corretto funzionamento delle attività mercatali, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità degli interventi.

Le prossime tappe

Le nuove disposizioni rimarranno in vigore fino alla conclusione dei lavori previsti per fine aprile 2025. Successivamente, gli interventi si sposteranno su via Canciani e Piazza XX Settembre, con l’obiettivo di completare il progetto entro l’estate.

Grazie a una programmazione mirata e a misure temporanee di supporto, il mercato di Udine si prepara a tornare protagonista nel cuore della città, tra tradizione e innovazione.

