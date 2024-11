Mercatini di Natale a Trieste: tradizione e novità da scoprire

Con la conferenza stampa in Sala Giunta, il Comune di Trieste ha svelato il programma natalizio 2024, ricco di appuntamenti che si estendono dal cuore della città fino ai suoi rioni. La tradizione incontra la novità, con il ritorno del celebre Mercatino di Natale in centro e l’esordio del Mercatino di Roiano. L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza unica e coinvolgente sia ai triestini che ai turisti. “L’accensione delle luci in piazza Unità ieri sera – ha commentato il sindaco Roberto Dipiazza – è sempre un momento emozionante. Trieste diventa un quadro di luci visibile anche dalle navi da crociera che arrivano in città. Buon lavoro a tutti e grazie per il vostro impegno.”

La vice sindaca Serena Tonel ha aggiunto: “Stiamo lavorando per creare un ‘pacchetto Natale’ che metta insieme tradizione e innovazione. Questo programma non solo valorizza il centro, ma coinvolge anche i rioni, con l’obiettivo di diffondere l’atmosfera natalizia in tutta la città.”

Luci e tradizioni nel cuore di Trieste

Il Mercatino centrale, organizzato da CAT Terziaria Venezia Giulia, accoglierà circa 70 casette di cui il 25% gestite da espositori locali e il restante 75% da operatori provenienti da altre regioni italiane e da ben 11 Paesi esteri. L’offerta sarà eterogenea: prodotti artigianali, specialità gastronomiche internazionali, idee regalo originali e oggettistica natalizia.

L’atmosfera sarà resa ancora più magica da due giostre posizionate in piazza della Borsa e piazza del Ponterosso, una pista di pattinaggio e artisti di strada che si esibiranno lungo il percorso del Mercatino. In particolare, angoli come via delle Torri e piazza del Ponterosso diventeranno palcoscenici per acrobati e musicisti, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile.

Un’inaugurazione da non perdere

L’inaugurazione ufficiale del Mercatino è prevista per l’8 dicembre, con un programma che promette di emozionare grandi e piccini. L’evento inizierà alle ore 17 in via delle Torri, con una prima esplorazione delle casette accompagnata dalle voci angeliche del Coro della Santa Lucia Svedese, che proseguiranno fino a piazza della Borsa per il taglio del nastro ufficiale alle 17:30. La partecipazione di esponenti istituzionali, dell’ambasciatore svedese in Italia e del console onorario di Trieste testimonia l’importanza dell’evento. IKEA Villesse contribuirà all’atmosfera distribuendo dolci e gadget per i più piccoli, rendendo ancora più speciale questa giornata inaugurale.

Il debutto del Mercatino di Roiano

Grande attesa anche per il Mercatino di Roiano, che si terrà in piazza Tra i Rivi dal 16 al 24 dicembre. Qui, una decina di casette offriranno prodotti artigianali, articoli da regalo e specialità locali. L’iniziativa, coordinata dall’associazione “Roiano per tutti” e dalla Terza Circoscrizione, rappresenta un’importante novità volta a valorizzare i rioni e il commercio di prossimità. Antonio Paoletti, presidente di Confcommercio, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Eventi come questi aiutano a contrastare la desertificazione commerciale e a riportare vitalità nei quartieri.”

Solidarietà e sostenibilità al centro della scena

Il Mercatino di Natale non sarà solo un’occasione per fare acquisti, ma anche per sostenere cause importanti. Ben 42 associazioni no profit avranno la possibilità di utilizzare gratuitamente alcune casette per raccontare ai visitatori i loro progetti e raccogliere fondi.

AcegasApsAmga, partner storico dell’evento, celebrerà il decennale del proprio impegno natalizio con una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, in particolare quella dell’organico. “Siamo orgogliosi di continuare a promuovere la sostenibilità – ha spiegato Federico Trevisan – distribuendo sacchetti per l’umido e ospitando la Sartoria Sociale Lister, che realizza prodotti da materiali di recupero. Un modo concreto per unire il Natale all’economia circolare.”

Animazioni, premi e tradizioni per tutti

L’atmosfera sarà arricchita da mascotte, animatori in costume natalizio e angoli per scattare selfie tematici. Inoltre, il concorso “Natale in vetrina” inviterà i commercianti a decorare le loro vetrine, con premi che includono cene e biglietti per spettacoli teatrali. “Vogliamo rendere Trieste ancora più bella e accogliente per i turisti e i residenti”, ha dichiarato la vice presidente di Confcommercio Elena Pelaschiar.

Un Natale tra tradizione e innovazione

Grazie al lavoro sinergico tra Comune, Confcommercio e associazioni locali, il Natale triestino si propone come un evento capace di attrarre turisti da ogni dove, ma anche di consolidare il legame con la comunità locale. Trieste punta a distinguersi tra le principali mete natalizie dell’area Alpe Adria, offrendo non solo la magia della tradizione, ma anche progetti innovativi che guardano al futuro.