Sicurezza e prevenzione a Trieste, al via la campagna Stop Truffe!

A Trieste, la Regione FVG lancia una nuova campagna di sensibilizzazione per proteggere i cittadini da truffe sempre più diffuse. Le truffe rappresentano una piaga crescente, colpendo giovani e anziani in ugual misura. Per affrontarle, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha deciso di investire su prevenzione e informazione, come ribadito dall’assessore regionale Pierpaolo Roberti durante la presentazione della campagna “Stop Truffe!” a Trieste.

La sinergia tra istituzioni per garantire sicurezza

La campagna nasce dalla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri, Trieste Trasporti e Gap Pubblicità, con il sostegno dell’amministrazione regionale. “Abbiamo creato un sistema dove tutte le istituzioni operano in stretta sinergia per garantire benessere e sicurezza alla nostra comunità”, ha sottolineato Roberti. Questo approccio integrato si traduce in interventi mirati sul territorio, coinvolgendo anche la Polizia Locale.

Spot informativi su autobus e videowall

La campagna si sviluppa attraverso due spot informativi, trasmessi sui monitor degli autobus di Trieste Trasporti e sul grande videowall della Luminosa in via Carducci. Gli spot, della durata di dieci secondi, mirano a educare i cittadini sui rischi delle truffe, che spesso sfruttano vulnerabilità emotive e tecnologiche.

Un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili

Nonostante il Friuli-Venezia Giulia sia considerato un territorio sicuro, la percezione dei cittadini richiede un livello elevato di attenzione. “Le truffe colpiscono non solo gli anziani, ma anche i giovani meno esperti con le tecnologie digitali”, ha evidenziato l’assessore, sottolineando l’importanza di una comunicazione chiara ed efficace per proteggere tutti.

Un passo avanti per la sicurezza regionale

“Queste violazioni ci rendono vulnerabili”, ha concluso Roberti. Ecco perché è fondamentale fare squadra e sensibilizzare costantemente la popolazione. La campagna, attiva fino a giugno 2025, rappresenta un esempio concreto di come la Regione e le istituzioni locali possano lavorare insieme per contrastare fenomeni che minano la sicurezza e la serenità della comunità.

