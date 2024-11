Nuova modalità online per il contributo prima casa: addio agli sportelli fisici

Con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai contributi per la prima casa, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato un’importante novità: dal prossimo 9 dicembre sarà possibile presentare le richieste di agevolazione interamente online. La digitalizzazione del processo consentirà di ridurre i tempi e semplificare le procedure, eliminando la necessità di prenotare appuntamenti presso gli sportelli.

L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, durante un evento pubblico a Udine. “Grazie a questa innovazione, i cittadini potranno presentare la documentazione necessaria in qualsiasi momento, facilitando il lavoro della pubblica amministrazione”, ha spiegato Amirante.

Un contributo apprezzato: i dati del 2024

Il contributo per la prima casa rappresenta un supporto fondamentale per i cittadini del Friuli-Venezia Giulia. L’agevolazione a fondo perduto copre diverse tipologie di intervento:

Acquisto, nuova costruzione e ristrutturazione: contributo fino a 10.500 euro.

contributo fino a 10.500 euro. Acquisto con recupero: contributo fino a 12.000 euro.

contributo fino a 12.000 euro. Manutenzione straordinaria: contributo fino a 7.000 euro.

Nel 2024, le domande per queste agevolazioni sono state 1.750, per un impegno finanziario superiore a 26 milioni di euro (dati aggiornati al 17 novembre).

Attualmente, i requisiti prevedono una superficie massima di 120 mq per gli acquisti e le nuove costruzioni, che sale a 150 mq per gli interventi di recupero. Per il valore degli immobili, sono stabiliti limiti compresi tra 35.000 e 200.000 euro.

Revisione normativa in arrivo

La Regione si prepara a introdurre una revisione della Legge regionale 1/2016, che disciplina le politiche abitative. Il nuovo testo, previsto per la prossima primavera, risponderà alle esigenze emerse negli ultimi anni. Tra le novità anticipate dall’assessore Amirante:

Differenziazione delle superfici : considerare le dimensioni degli alloggi in base alla collocazione territoriale (città o pianura).

: considerare le dimensioni degli alloggi in base alla collocazione territoriale (città o pianura). Modifica dei requisiti di accesso: revisione dei criteri soggettivi per aumentare l’equità delle agevolazioni.

“Le proposte dei cittadini e dei professionisti che collaborano con noi saranno preziose per migliorare ulteriormente questo strumento”, ha dichiarato Amirante.

Un passo verso il futuro: il contributo digitale

La possibilità di gestire interamente online le richieste di contributo rappresenta un passo avanti significativo per il Friuli-Venezia Giulia. Si tratta non solo di un’innovazione tecnologica, ma anche di una semplificazione concreta per i cittadini, che potranno accedere al sostegno abitativo in maniera più rapida e senza vincoli di orari.

Con il piano di revisione normativa annunciato per la primavera, la Regione conferma il proprio impegno a garantire il diritto alla casa, rispondendo alle nuove esigenze di un territorio in evoluzione.

