Lazza debutta negli stadi: data zero a Lignano il 5 luglio 2025

Dopo un anno di successi e premi prestigiosi, Lazza compie un passo storico nella sua carriera. L’artista, fresco vincitore ai SIAE Music Awards con Cenere come Miglior Canzone Streaming Italia, ha annunciato i suoi primi concerti negli stadi per il 2025. La data zero sarà il 5 luglio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, seguita dal 9 luglio a San Siro, la Scala del calcio.

OuverFoure: il nuovo brano è già un evento

A coronare l’annuncio, Lazza ha lanciato il nuovo brano OuverFoure, disponibile dal 27 novembre su tutte le piattaforme digitali (Island Records). Prodotto da Low Kidd e Drillionaire, OuverFoure rappresenta il quarto capitolo della celebre serie di intro che dal 2017 caratterizza la sua discografia. Il brano fonde pianoforte e beat in un mix unico, passando da un’intro melodica e intensa a un’esplosione ritmica che riflette ogni sfaccettatura della sua personalità artistica.

Il videoclip, firmato da LateMilk, aggiunge un tocco visivo potente, con immagini evocative come Lazza accanto a un pianoforte in fiamme, simbolo della sua passione inarrestabile.

Da Locura ai grandi stadi

Il tour negli stadi segna una nuova vetta nella carriera di Lazza, già protagonista di un anno straordinario con il Locura Tour 2025. Le 11 date nei palazzetti previste da gennaio sono andate sold out in appena tre mesi, confermando il suo status come uno dei principali nomi della scena musicale italiana.

San Siro rappresenta per Lazza molto più di un traguardo professionale: è il sogno di una vita che diventa realtà. Lo scorso settembre, con Locura Opera N.1, aveva già sfiorato questo obiettivo, esibendosi alle porte dello stadio insieme all’Orchestra Sinfonica di Milano. Ora, il 9 luglio 2025, Lazza conquisterà definitivamente questo tempio della musica.

Biglietti e dettagli

I biglietti per il tour saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 28 novembre alle ore 14:00, e nei punti vendita autorizzati a partire da martedì 3 dicembre alle ore 11:00.

Non c’è dubbio: l’estate 2025 porterà il nome di Lazza, un artista che continua a superarsi e a scrivere la sua storia nella musica italiana.

