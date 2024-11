In Friuli-Venezia Giulia, il weekend del 30 novembre e 1° dicembre sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, grazie all’influsso di correnti secche nordorientali. Una depressione in movimento verso la Grecia determinerà un clima prevalentemente sereno, con alcune peculiarità da tenere in considerazione.

Sabato 30 novembre: cielo sereno, ma attenzione alla Bora

La giornata di sabato vedrà un cielo sereno su gran parte della regione, con temperature minime comprese tra -2 e +2 °C in pianura e tra 5 e 8 °C sulla costa. Le massime oscilleranno tra 10 e 13 °C in pianura e tra 9 e 12 °C sulla costa.

Il vento di Bora sarà moderato, ma le raffiche saranno più sostenute sulla costa e soprattutto a Trieste, sia al mattino che in serata. Sul Tarvisiano, invece, potranno formarsi nubi basse e foschia, in particolare durante la notte e al mattino. Lo zero termico salirà fino a 2000 metri entro sera, mentre nei bassi strati si manifesterà una tipica inversione termica, con aria più fredda vicino al suolo.

Domenica 1 dicembre, temperature in rialzo e ancora vento

Anche domenica il cielo rimarrà sereno, con condizioni simili al giorno precedente. Tuttavia, le temperature saliranno leggermente: in pianura le minime varieranno tra -3 e +1 °C, mentre le massime raggiungeranno i 13-15 °C. Sulla costa, le minime saranno comprese tra 3 e 7 °C, con massime tra 10 e 13 °C.

La Bora continuerà a soffiare moderata sulle zone orientali e sulla costa, con raffiche più intense a Trieste, specialmente nelle prime ore della giornata. Sul Tarvisiano, permarrà il rischio di nubi basse e foschia nelle ore notturne e mattutine. Lo zero termico salirà ulteriormente fino a 2500 metri, mantenendo l’inversione termica nei bassi strati.

Prospettive per la prossima settimana

Da martedì, un moderato fronte atlantico porterà un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento della nuvolosità e delle precipitazioni, anche nevose in montagna.

Consigli per il weekend

Il fine settimana in Friuli-Venezia Giulia sarà ideale per attività all’aperto grazie a cieli sereni e temperature miti per la stagione, pur con la presenza del vento di Bora. Le zone montane, come il Tarvisiano, richiederanno attenzione per la foschia, soprattutto nelle prime ore del giorno.

Fonte: Arpa FVG

