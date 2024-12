Nella notte tra giovedì e venerdì, una serie di furti ha messo in allerta le comunità di Azzano Decimo, Polcenigo e Prata. Otto i tentativi, ma solo due andati a segno. La risposta della comunità è pronta: la vigilanza è alta e la collaborazione tra vicini è fondamentale per proteggere i quartieri.

Tecnologia e solidarietà tra vicini: una difesa efficace

A Prata, un proprietario è riuscito a mettere in fuga un ladro grazie al sistema di allarme. Allarmato dalla presenza di un intruso, ha azionato il dispositivo, costringendo il malvivente a fuggire. Allo stesso modo, a Polcenigo, tre tentativi sono stati fermati grazie agli allarmi e alla vigilanza dei vicini. La collaborazione tra residenti è diventata un’arma preziosa contro i ladri.

Furti riusciti ad Azzano Decimo e Polcenigo: la reazione della comunità

A Azzano Decimo, quattro episodi, due dei quali riusciti: i ladri hanno messo a soqquadro le case, rubando borse e oggetti personali. Nonostante ciò, la solidarietà e la vigilanza hanno impedito ad altri furti di avere successo. A Polcenigo, la collaborazione tra i residenti ha fermato i malviventi prima che potessero entrare nelle abitazioni.

Impegno delle istituzioni locali per la sicurezza

I sindaci delle zone interessate sono intervenuti per rafforzare la sicurezza. A Azzano Decimo, il sindaco Massimo Piccini ha annunciato un potenziamento dei controlli e un aumento della presenza della polizia locale. Anche a Prata, la sindaca Katia Cescon ha confermato che il Comune sta lavorando con le forze dell’ordine e ha avviato il progetto di controllo di vicinato, cercando volontari per rafforzare la sicurezza.

Le risorse per contrastare i furti: più controlli e collaborazione

Le amministrazioni locali hanno promesso un incremento dei controlli e hanno lanciato iniziative per coinvolgere i cittadini. A Prata, è stato avviato un progetto di controllo di vicinato con la ricerca di referenti di zona per monitorare meglio i quartieri. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è la chiave per contrastare l’aumento dei furti nella provincia.

