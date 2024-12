L’abbattimento della pineta di Cattinara è ufficialmente iniziato, nonostante le proteste dei cittadini e degli ambientalisti. La zona, una delle più amate di Trieste, sta per essere trasformata, con le ruspe già al lavoro. L’area è stata transennata la scorsa settimana, segnando l’inizio dei lavori di un progetto che prevede la riqualificazione dell’area.

La mobilitazione contro l’abbattimento

Prima le scuole slovene del rione, poi i manifestanti, si sono radunati per fermare i lavori. Nonostante le loro proteste, il cantiere è ormai operativo. Il comitato che si oppone al progetto ha provato a fermare l’avanzamento dei lavori, ma l’abbattimento sembra ormai inevitabile.

La reazione della politica: Walter Zalukar e il dramma del Burlo

Walter Zalukar ha espresso il suo disappunto: “Il taglio degli alberi è irreparabile. Ma non è solo la pineta a essere distrutta, è l’intero progetto del Burlo che ne risente”. Secondo il politico, questa è una sconfitta più ampia, legata a interessi che hanno prevalso sulla comunità e sull’ambiente.

Il progetto e le proteste

Il progetto di riqualificazione prevede la costruzione di nuove strutture sanitarie e residenziali. Nonostante le critiche per l’impatto ambientale, i promotori sostengono che sarà un miglioramento per i servizi nel quartiere, ma a costo della perdita di uno degli ultimi spazi verdi della zona.

Le proteste non si fermano. Attivisti e residenti continuano a chiedere soluzioni alternative per preservare il verde, come la creazione di nuovi spazi verdi per compensare la perdita della pineta. La battaglia per l’ambiente continua, nonostante l’avanzare dei lavori.

Il futuro della pineta: un punto di non ritorno

Con l’abbattimento della pineta, Trieste perde un pezzo di patrimonio naturale. La trasformazione di Cattinara avrà ripercussioni sul microclima e sulla qualità della vita, riducendo ulteriormente gli spazi verdi nella città.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook