Trieste, una delle città più affascinanti del Friuli-Venezia Giulia, è famosa per la sua cultura e la sua storia, ma anche per la sua eccellenza enogastronomica. Un evento che si terrà il prossimo weekend, 7 e 8 dicembre, ne sarà una testimonianza vivente, dando vita a una vera e propria festa del cibo, che unisce i triestini, i turisti e le comunità vicine di Carso, Istria e Balcani. Questo evento si chiama “Farmer & Artist”, e celebra la bellezza del cibo buono, genuino e tradizionale, in un contesto che spazia dalla cultura alla musica, dalle degustazioni alle storie di chi lavora la terra.

Un weekend di degustazioni, musica e tradizioni

Il Mercato Coperto di Trieste ospiterà l’evento per due giorni, dalle 11 alle 20. L’ingresso è gratuito, rendendo l’evento accessibile a tutti. Con il titolo “Farmer & Artist”, l’evento celebra la cucina autentica, quella che parla di tradizioni agricole e artigianali. Come ha detto David Pizziga, presidente del GAL Carso, “Mangiare il cibo degli agricoltori locali è un atto di radicamento, è nutrirsi non solo di sapori rari, ma di storie, di affetto per l’ambiente e la biodiversità.” Questa festa, quindi, non è solo una celebrazione gastronomica, ma un modo per ricordare l’importanza di sostenere la filiera locale.

La musica e gli eventi culturali

Ogni giorno, l’evento sarà arricchito dalla musica dal vivo. Sabato 7 dicembre, dalle 17.45 alle 19.45, si esibirà il quintetto “Swing à la carte”, con sonorità tipiche degli anni Trenta e Quaranta, per trasportare i visitatori in un’atmosfera d’altri tempi. Domenica 8 dicembre, invece, sarà la volta di “Market rumble”, un gruppo di musicisti che porteranno le note del Jazz Tradizionale di New Orleans. Entrambi i concerti sono organizzati in collaborazione con la Scuola di Musica 55 di Trieste, per un’esperienza che spazia dalla gastronomia alla musica, passando per la cultura.

I prodotti da non perdere

L’evento rappresenta una vetrina eccezionale per i prodotti locali, molti dei quali sono Presìdi Slow Food, simbolo di qualità e sostenibilità. Tra i prodotti da assaporare, spiccano il caprino di Cherso, il pecorino bio della pecora carsolina istriana e il caprino istriano bio di Kumparička. Non mancano fiori eduli e miele del Carso, insieme a tante altre prelibatezze come pani e paste basati su farine locali e salumi tradizionali come la coppa carsolina e la pitina friulana. Per gli amanti del formaggio, ci saranno gli eroi dei prati stabili delle Alpi lombarde e venete, tra cui il celebre Bitto Storico, simbolo della produzione casearia lombarda.

Il Mercato Coperto di Trieste: un luogo simbolo

La location dell’evento, il Mercato Coperto di Trieste, è un luogo ricco di storia e tradizione. Costruito nel 1936, il mercato è un’icona della città, con la sua architettura razionalista, simbolo di un’epoca di grandi trasformazioni. Ospita ogni giorno il commercio di prodotti locali, ed è il cuore pulsante di Trieste per chi ama la cultura gastronomica. Questo storico edificio sarà il palcoscenico ideale per un evento che unisce storia, cultura e, naturalmente, buon cibo.

Un evento da non perdere

“Farmer & Artist” è una celebrazione di ciò che di meglio offre il nostro territorio. Un evento che si presenta come un viaggio tra tradizione, sapori autentici e cultura. Non solo una festa del cibo, ma una vera e propria occasione per conoscere meglio la comunità locale e le sue tradizioni gastronomiche, in un contesto di grande impatto culturale e musicale. Trieste, ancora una volta, si conferma una città a tutto tondo, capace di unire la gastronomia con la storia e la cultura, offrendo a tutti una weekend indimenticabile.