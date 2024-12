Udine e il Friuli-Venezia Giulia si preparano a un’importante trasformazione con il progetto Stadio 2.0, che cambierà radicalmente il volto del Bluenergy Stadium – Stadio Friuli. Grazie all’accordo definitivo tra il Comune di Udine e l’Udinese Calcio, prende forma un piano ambizioso per creare un centro polifunzionale vivo 365 giorni l’anno.

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha sottolineato l’importanza di questo risultato: “Lo Stadio Friuli rappresenta uno degli asset più importanti della nostra città, un luogo di sport e cultura che porta Udine su un palcoscenico internazionale.”

Dal blocco burocratico al via libera

Il progetto, fermo da anni a causa di problemi burocratici, è stato finalmente sbloccato grazie alla collaborazione tra gli uffici comunali e l’Udinese Calcio. “Grazie al cambio di destinazione d’uso, possiamo finalmente partire,” ha dichiarato il sindaco. La soddisfazione è condivisa anche dal Direttore Amministrativo dell’Udinese, Alberto Rigotto: “Finalmente possiamo procedere con un progetto che renderà il Bluenergy Stadium un vero polo sostenibile e multifunzionale.”

Spazi commerciali, cultura e sport: ecco cosa prevede il progetto

Il progetto Stadio 2.0 non riguarda solo il miglioramento della fan experience, già eccellente, ma punta a creare un’area che includa servizi per tutta la comunità:

Aree commerciali di 1500 metri quadri con negozi di abbigliamento, tecnologia, farmacie e molto altro.

di 1500 metri quadri con negozi di abbigliamento, tecnologia, farmacie e molto altro. Ristoranti e bar aperti tutto l’anno, non solo durante gli eventi.

aperti tutto l’anno, non solo durante gli eventi. Spazi culturali , con la realizzazione del “Museo dello sport del Friuli-Venezia Giulia” e aree per concerti e spettacoli.

, con la realizzazione del “Museo dello sport del Friuli-Venezia Giulia” e aree per concerti e spettacoli. Centro sportivo , con una piscina, aree fitness e spazi per fisioterapia e riabilitazione.

, con una piscina, aree fitness e spazi per fisioterapia e riabilitazione. Hotel per ospitare sia i visitatori che le squadre.

Il progetto prevede inoltre aree coworking e uffici professionali, favorendo lo sviluppo economico e il turismo.

Un impatto positivo su Udine e sul Friuli-Venezia Giulia

Il nuovo stadio rappresenterà non solo un punto di riferimento per gli eventi sportivi e musicali, ma un vero e proprio centro nevralgico per l’intera regione. L’Udinese Calcio, che già ospita oltre 150 grandi eventi l’anno, punta a moltiplicare l’attrattività del territorio grazie a questa trasformazione.

Rigotto ha ricordato i successi già ottenuti: “Da quando l’Udinese ha costruito il nuovo stadio, i benefici per Udine e il Friuli-Venezia Giulia sono stati enormi, e con il progetto Stadio 2.0 puntiamo ancora più in alto.”

Un modello di sostenibilità e innovazione

Il Bluenergy Stadium è già noto per essere uno degli impianti più sostenibili in Italia, ma con Stadio 2.0 diventerà un esempio ancora più avanzato di architettura sostenibile e multifunzionalità.

Grazie alla visione congiunta del Comune di Udine e dell’Udinese Calcio, lo stadio diventerà un simbolo di innovazione e un punto d’orgoglio per tutta la regione, consolidando il legame tra la città e la sua squadra.

