“Ator pal Friûl”: il videogioco friulano che insegna divertendo

“Ator pal Friûl” è il nuovo serious game in lingua friulana, pensato per avvicinare i più piccoli e le loro famiglie alla cultura e alla lingua del Friuli-Venezia Giulia. Realizzato dalla startup Ubiz3D srls e finanziato dall’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana, questo progetto rappresenta un’innovazione educativa unica nel suo genere.

Disponibile gratuitamente sul sito atorpalfriul.it, il videogioco si propone come uno strumento versatile: da un lato, un supporto per le attività scolastiche; dall’altro, un’occasione per trascorrere momenti di qualità in famiglia, imparando e riscoprendo il friulano attraverso il gioco.

Un progetto radicato nel territorio

Dopo tre anni di sviluppo e una fase di test che ha coinvolto oltre 62 alunni delle scuole primarie e secondarie di Castions di Strada, “Ator pal Friûl” è finalmente online. Eros Cisilino, presidente dell’ARLeF, ha sottolineato come il progetto sia un’ideale integrazione al manuale “Anìn”, già utilizzato nelle scuole per l’insegnamento del friulano.

“Giocare e imparare insieme è il cuore di questo progetto”, ha dichiarato Cisilino. Attraverso il gioco, bambini e genitori possono riscoprire vocaboli, proverbi e leggende, contribuendo a mantenere viva una lingua che rappresenta il cuore culturale della regione.

Come funziona il gioco?

L’esperienza di “Ator pal Friûl” è semplice e intuitiva. Registrandosi sul sito, i giocatori possono esplorare virtualmente quattro iconiche località del Friuli: Venzone, Palmanova, Borgo Castello di Gorizia e Cividale del Friuli.

Durante il viaggio, i partecipanti affrontano 25 minigiochi e collezionano contenuti in un libro virtuale che documenta leggende, proverbi e parole friulane ormai poco usate. Tra gli obiettivi del gioco, ci sono ben 41 riconoscimenti virtuali che premiano la curiosità e l’impegno dei piccoli esploratori.

Tra storia e magia: le guide del gioco

A rendere unico “Ator pal Friûl” sono le 14 guide speciali, personaggi storici e leggendari come Paolo Diacono, Jacopo Linussio e Lucina Savorgnan, affiancati da figure mitologiche come le Agane e gli Sbilfs. Non manca nemmeno un’esperienza di rafting virtuale lungo il fiume Tagliamento, simbolo del Friuli.

Un tributo a Carlo Dorligh

Il progetto è anche un omaggio al sacerdote e insegnante Carlo Dorligh, figura centrale nella promozione della cultura friulana. Elisa Buttussi, CEO di Ubiz3D, ha ricordato come il team abbia lavorato con dedizione per onorare la memoria di Dorligh, coinvolgendo un gruppo di nove professionisti tra sviluppatori, artisti 3D e designer.

«Questo gioco è il nostro modo di ricordare un uomo che ha dedicato la sua vita a valorizzare la lingua e la storia friulana», ha dichiarato Buttussi.

Un futuro per il friulano

“Ator pal Friûl” non è solo un videogioco, ma un esempio di come le nuove tecnologie possano valorizzare le tradizioni locali. Con il sostegno dell’ARLeF e il coinvolgimento delle scuole, questo progetto punta a rafforzare il legame delle nuove generazioni con le loro radici culturali, assicurando un futuro brillante per la lingua friulana.

