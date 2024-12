CrediFriuli premia i suoi dipendenti con 320 mila euro di bonus

La Bcc CrediFriuli ha deciso di premiare i suoi 190 dipendenti con un “Premio Extra” del valore complessivo di 320 mila euro. Questo premio, destinato a tutti i collaboratori, sarà erogato in maniera uguale per tutti, con un importo di circa 1.700 euro ciascuno, che verrà accreditato direttamente sulle buste paga di dicembre. Un gesto che non solo gratifica il lavoro quotidiano dei dipendenti, ma sottolinea anche l’importanza della solidarietà interna all’interno dell’organizzazione.

Un segno di gratitudine per il grande lavoro svolto

Secondo il presidente di CrediFriuli, Luciano Sartoretti, la decisione di distribuire questo premio è una chiara dimostrazione di gratitudine nei confronti di tutti i dipendenti per il loro impegno e la loro dedizione. “Il nostro impegno quotidiano è stato fondamentale per il raggiungimento degli ottimi risultati di bilancio della banca”, ha dichiarato Sartoretti. Questo premio non è solo una somma di denaro, ma un riconoscimento concreto per la costante attenzione e responsabilità dimostrata dai collaboratori nella cura del cliente e nella gestione delle attività bancarie.

Un’azione solidale tra le generazioni e i ruoli aziendali

Il premio ha una particolarità che lo rende ancora più significativo: viene distribuito in maniera uguale tra tutti i collaboratori, indipendentemente dal ruolo o dall’anzianità di servizio. In un’ottica di solidarietà intergenerazionale e verticale, ogni dipendente ha lo stesso riconoscimento, un gesto che sottolinea la cooperazione e l’unione all’interno dell’azienda. CrediFriuli si distingue così non solo per i suoi risultati finanziari, ma anche per un ambiente lavorativo che promuove l’equità e la condivisione.

Investire nelle risorse umane per un futuro di successo

La banca, come ribadito dal direttore generale Gilberto Noacco, punta molto sulla qualità delle risorse umane per raggiungere i suoi obiettivi di crescita. “Il nostro obiettivo è che ogni cliente veda in noi un punto di riferimento, dove poter confrontarsi con fiducia su ogni aspetto della sua vita e dei suoi progetti di impresa”, ha dichiarato Noacco. Il premio distribuito ai dipendenti rappresenta anche un investimento nella crescita delle persone, poiché la banca ritiene che un ambiente lavorativo sereno e motivato sia la chiave per attrarre e fidelizzare i migliori talenti.

Un ambiente meritocratico e attento al benessere organizzativo

In linea con la sua visione strategica, CrediFriuli continua a investire nel benessere organizzativo, creando un ambiente che favorisca l’equilibrio tra vita privata e professionale. La banca offre infatti un sistema retributivo e di welfare che mira a garantire ai suoi collaboratori le migliori condizioni per lavorare con soddisfazione e dedizione. Questo approccio favorisce la creazione di una cultura aziendale meritocratica, dove i dipendenti possono crescere e contribuire al successo collettivo.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook