Il Presepe di Grado, orgoglio del FVG, incanta piazza San Pietro

Il Presepe di Grado ha conquistato il cuore di Roma, trovando spazio in uno dei luoghi più simbolici al mondo: piazza San Pietro in Vaticano. L’opera, inaugurata alla presenza di una folta delegazione friulana, rappresenta un capolavoro di dettagli e maestria artigianale. Il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha sottolineato l’importanza dell’evento, definendo il presepe “un’opera di grande bellezza che trasporta idealmente la laguna gradese nel cuore di Roma”.

La forza di una comunità unita

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, celebra la tradizione e la cultura locale, evidenziando la tenacia, la maestria e la coesione della comunità friulana. Anzil ha ricordato che questo progetto segue il successo del presepe ligneo di Sutrio del 2022, consolidando l’immagine della regione come terra di eccellenze artistiche e artigianali.

Una laguna che parla al mondo

Il presepe, curato da Antonio Boemo, cattura la magia della laguna gradese attraverso una rappresentazione unica della Natività. Ogni dettaglio racconta le peculiarità del territorio, con una ricostruzione accurata che celebra il legame profondo tra arte e natura. La realizzazione ha visto il coinvolgimento di numerosi artisti e volontari, tra cui Lorenzo e Francesca Boemo e l’architetto Andrea de Walderstein.

Un evento dal respiro internazionale

La cerimonia di inaugurazione ha avuto un’eco mondiale grazie alla copertura dei principali media. Oltre al vicegovernatore Anzil, erano presenti Fabio Scoccimarro, assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e sviluppo sostenibile, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il sindaco di Grado Giuseppe Corbatto e il vescovo di Gorizia, monsignor Carlo Roberto Redaelli. La delegazione ha sottolineato l’importanza dell’evento come veicolo di promozione della cultura friulana.

Un messaggio di orgoglio e promozione

Il Presepe di Grado non è solo un simbolo della tradizione natalizia, ma anche un’importante occasione per promuovere il Friuli-Venezia Giulia. “Questa iniziativa dimostra la poliedricità e la ricchezza della nostra regione, portando in Vaticano un messaggio di bellezza, cultura e coesione sociale”, ha aggiunto Anzil.

Un futuro promettente per l’arte presepiale

L’iniziativa rappresenta un nuovo traguardo per il Friuli-Venezia Giulia, che continua a distinguersi per la qualità delle sue manifestazioni culturali. La regione rafforza così il suo ruolo nel panorama artistico internazionale, confermandosi un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni locali.

