Dall’ex Vattolo a L’Officina: creatività e tradizione in vetrina

Nel cuore di Udine, uno storico spazio commerciale torna a vivere con un progetto dedicato alla valorizzazione dell’artigianato locale. L’ex negozio Vattolo, all’interno del Palazzo Comunale, diviene “L’Officina – Spazio Artigiano in Centro”, un luogo dove i maestri artigiani possono esporre prodotti, raccontare la propria storia e promuovere l’economia del territorio. Aperta fino al 31 dicembre, L’Officina aggiunge un tocco di creatività e tradizione alle festività natalizie.

Un impegno condiviso per l’artigianato

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Udine, Confartigianato-Imprese Udine, CNA FVG e con il sostegno del CATA Artigianato FVG. Promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive, guidato da Alessandro Venanzi, con il supporto del Manager del Commercio Diego Caufin e dell’Assessore al Patrimonio Gea Arcella, L’Officina rappresenta un intervento concreto per rigenerare il centro cittadino e incentivare le attività locali.

Una vetrina d’eccellenza

A L’Officina si incontrano vari settori dell’artigianato: dalle manifatture tradizionali ai servizi alla persona, dalle costruzioni ai servizi alle imprese. Questa pluralità offre ai visitatori un quadro completo della ricchezza produttiva locale. L’obiettivo è rafforzare il legame tra artigiani, cittadini e turisti, favorendo un dialogo tra passato e futuro, saper fare tradizionale e innovazione.

Dichiarazioni e prospettive

Secondo l’Assessore Venanzi, questo progetto dimostra che il dialogo tra pubblico e privato può generare valore e rendere il centro cittadino più vivace, specialmente durante le festività. L’Assessore Arcella sottolinea come riattivare un luogo storico come l’ex Vattolo sia una scelta strategica per attrarre nuove imprese. I presidenti di Confartigianato Imprese Udine e CNA Fvg, Graziano Tilatti e Maurizio Meletti, confermano che l’entusiasmo degli artigiani testimonia l’importanza di queste iniziative.

Un polo formativo per le nuove generazioni

Dal 1° gennaio, L’Officina sarà gestita da Confartigianato Imprese Udine e diventerà anche un centro formativo. Saranno organizzati laboratori didattici per scuole primarie e secondarie, grazie all’esperienza dei Maestri Artigiani. L’obiettivo è trasmettere saperi e competenze alle nuove generazioni, stimolando interesse verso le professioni artigianali.

Un futuro di sinergie

Nei prossimi mesi, L’Officina ospiterà incontri, dimostrazioni e iniziative culturali, creando sinergie tra istituzioni, imprese e cittadini. Questo spazio, nato per rilanciare l’artigianato, mira a rafforzare l’identità di Udine come città attenta alle tradizioni, ma pronta a innovare e crescere