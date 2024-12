La stagione sciistica in FVG decolla con nuovi impianti aperti

Dopo un avvio promettente lo scorso fine settimana, il Friuli-Venezia Giulia si prepara ad accogliere sciatori e turisti con ulteriori aperture e condizioni vantaggiose per il secondo weekend di dicembre. A partire da venerdì 13 dicembre, molti nuovi impianti e piste saranno pronti per accogliere gli appassionati, mentre il 14 e 15 dicembre segneranno l’inizio ufficiale della stagione nei comprensori di Forni di Sopra e Sella Nevea. Queste località si aggiungono a quelle già operative come Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio.

Tariffe agevolate per un weekend all’insegna dello sci

Per incentivare l’afflusso di visitatori, sono previste tariffe ridotte in diversi poli sciistici a causa delle aperture parziali. A Piancavallo e Tarvisio, sarà possibile sciare a prezzi di bassa stagione fino a domenica 15 dicembre. Da lunedì 16 dicembre, entreranno in vigore le tariffe di alta stagione, ma i comprensori con meno del 40% di piste aperte continueranno ad applicare sconti sui biglietti. Un’ottima opportunità per chi vuole godersi la neve senza spendere troppo.

Piancavallo: piste e divertimenti in crescita

A Piancavallo, il weekend vedrà l’apertura di numerosi impianti e piste aggiuntive. Tra le principali novità ci sono le seggiovie Sole e il tappeto Caprioli, con le piste Caprioli 2 e 3. Saranno operative anche le piste Bambi, Busa, Nazionale Bassa e Sauc Basso. Per chi cerca alternative allo sci tradizionale, sarà disponibile anche il famoso bob su rotaia e verrà inaugurata la stagione di Nevelandia, il parco giochi sulla neve perfetto per le famiglie.

Forni di Sopra e Sella Nevea pronte per l’inaugurazione

Il secondo fine settimana di dicembre segna una tappa importante con l’apertura ufficiale della stagione sciistica a Forni di Sopra e Sella Nevea. A Forni di Sopra, le seggiovie Varmost 1 e 2 e il Campo scuola Davost saranno pronti ad accogliere sciatori di ogni livello. A Sella Nevea, la telecabina Canin sarà accessibile ai pedoni sabato 14 dicembre, mentre domenica 15 dicembre apriranno anche le piste Canin Turistica e le varianti Turistica Alta e Turistica Bassa. Per i più piccoli, sarà disponibile il tappeto Campo scuola con la pista dedicata.

Sappada e Zoncolan: confermate le aperture

Anche Sappada mantiene le aperture avviate lo scorso weekend, con le seggiovie Pian dei Nidi ed Eiben Col dei Mughi e le rispettive piste. La sciovia Campetto 1 sarà accessibile sabato e domenica e riaprirà in maniera continuativa dal 21 dicembre. A Ravascletto/Zoncolan, le seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar e Giro d’Italia saranno operative, con le piste Zoncolan 3, Zoncolan 4 e Goles pronte a regalare emozioni. Nel weekend apriranno anche i tappeti Lausc e Cima Zoncolan.

Tarvisio e Monte Lussari: neve e panorami mozzafiato

A Tarvisio, le aperture previste per venerdì 13 dicembre includono la seggiovia Tschopfen e le piste Duca d’Aosta. Sabato 14 dicembre, gli impianti del Monte Lussari entreranno in funzione, con la telecabina pronta a portare sciatori e pedoni sulla cima, da dove si potrà sciare lungo la spettacolare pista Di Prampero Alta. Gli amanti dello sci di fondo potranno sfruttare una parte della pista dell’Arena Paruzzi, perfetta per una sessione di allenamento immersi nella natura.

Rimani aggiornato con Infoneve

Per informazioni sempre aggiornate su impianti e piste aperte, è disponibile la sezione Infoneve sul sito ufficiale del turismo regionale (www.turismofvg.it/montagna/infoneve). Il prossimo bollettino è previsto per la metà della prossima settimana.

