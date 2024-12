Inaugurato il nuovo ospedale di Pordenone

L’inaugurazione ufficiale del nuovo ospedale “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone segna una tappa fondamentale per l’intero Friuli-Venezia Giulia. Questa struttura all’avanguardia si propone non solo come polo di riferimento per i servizi sanitari locali, ma anche come simbolo di un più ampio percorso di sviluppo nell’ambito della sanità regionale.

Un investimento importante per l’intero comparto sanitario

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante la cerimonia di inaugurazione, ha sottolineato come il nuovo ospedale di Pordenone rappresenti il risultato di ingenti investimenti nella sanità: oltre 3,5 miliardi di euro stanziati nella legge di Stabilità e più di 1 miliardo di euro dal 2018, destinati a potenziare non solo le infrastrutture ma anche la specializzazione e l’aggiornamento del sistema professionale. Questo impegno economico e politico vuole garantire ai cittadini un livello di assistenza sanitaria sempre più qualificato e vicino alle loro esigenze.

Continuità amministrativa e affidabilità istituzionale

Un elemento chiave, evidenziato dal governatore, è stato il valore della continuità amministrativa, requisito essenziale affinché progetti complessi come questo possano giungere a compimento. Il nuovo ospedale “Santa Maria degli Angeli” è infatti il frutto di anni di impegno, pianificazione e gestione, superando ostacoli come la pandemia, la crisi energetica e le difficoltà nel reperimento delle risorse.

Struttura moderna e funzionale al servizio dei cittadini

L’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha descritto la nuova struttura ospedaliera come moderna e funzionale, pensata per migliorare il comfort dei pazienti e facilitare l’accesso ai servizi. Con quasi 500 posti letto (di cui 15 di terapia intensiva), 160 ambulatori, 11 sale operatorie e reparti di medicina e radiologia d’urgenza già trasferiti nella nuova sede di via Montereale, l’ospedale si pone come un fulcro avanzato di innovazione in ambito sanitario.

Puntare su qualità, competenze e tecnologie di ultima generazione

In parallelo alle infrastrutture, un altro elemento centrale riguarda l’elevamento degli standard professionali. Come sottolineato da Fedriga, l’obiettivo è affiancare ai nuovi spazi e alle moderne apparecchiature una costante formazione e specializzazione del personale medico e infermieristico. Solo così sarà possibile garantire risposte adeguate e tempestive ai bisogni di una comunità in continua evoluzione.

Completamento della cittadella della salute

La nuova cittadella della salute di Pordenone non si esaurisce con l’ospedale. Con costi complessivi di 276 milioni di euro (in larga parte coperti dalla Regione, con il sostegno dello Stato e dell’Unione Europea) e altri 71,5 milioni di euro destinati al completamento della riqualificazione del comprensorio, si punta a creare un vero e proprio hub sanitario integrato. L’obiettivo è dotare il territorio di servizi completi e funzionali, capaci di rispondere alle esigenze della popolazione con efficienza e competenza.

