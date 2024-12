Alleanza strategica tra Confcooperative Alpe Adria e TEC4I FVG

Confcooperative Alpe Adria e TEC4I FVG, il nuovo brand di Friuli Innovazione, hanno siglato una convenzione a Udine per avviare una collaborazione biennale. Questo accordo segna un passo significativo verso l’innovazione e il sostegno alle imprese locali, promuovendo lo sviluppo economico del Friuli-Venezia Giulia.

Obiettivi della collaborazione

La partnership si concentra su diversi ambiti chiave, tra cui:

Promozione e crescita delle imprese locali attraverso iniziative di supporto e accompagnamento.

attraverso iniziative di supporto e accompagnamento. Facilitazione dell’accesso a risorse finanziarie mediante educazione finanziaria, orientamento al finanziamento agevolato e consulenza specifica.

mediante educazione finanziaria, orientamento al finanziamento agevolato e consulenza specifica. Sostegno alla crescita dell’impresa mutualistica e diffusione del modello cooperativo come strumento di avvio e consolidamento delle attività imprenditoriali.

e diffusione del modello cooperativo come strumento di avvio e consolidamento delle attività imprenditoriali. Accesso ai finanziamenti europei per le cooperative locali.

per le cooperative locali. Realizzazione di eventi tematici per promuovere competenze e conoscenze in ambiti rilevanti per entrambe le organizzazioni.

Le parole dei leader

Serena Mizzan, presidente di Confcooperative Alpe Adria, ha dichiarato:

«La collaborazione con TEC4I FVG è un passo importante per avvicinare, da un lato, le cooperative associate a prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, inserendole in contesti di sviluppo innovativi. Dall’altro, favorisce la scelta del modello societario cooperativo per chi ha un’idea imprenditoriale, anche innovativa, da realizzare.»

Filippo Bianco, amministratore delegato di TEC4I FVG, ha aggiunto:

«Questa collaborazione con Confcooperative Alpe Adria ci consente di mettere a disposizione delle imprese strumenti avanzati e competenze mirate per affrontare le sfide del mercato e cogliere nuove opportunità di crescita. Lavorare insieme, unendo risorse e visioni, è la chiave per generare un impatto positivo e duraturo sul territorio.»

Focus sull’innovazione e la digitalizzazione

TEC4I FVG si impegna a promuovere la cultura imprenditoriale e a supportare le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale, prototipazione rapida e accesso alla finanza per l’innovazione. Questo approccio concreto e orientato ai risultati è essenziale per le imprese che vogliono rimanere competitive in un mercato in continua evoluzione.

Impatto sul modello cooperativo

La collaborazione mira anche a rafforzare il modello cooperativo nel territorio, offrendo alle cooperative strumenti e conoscenze per crescere e prosperare. Questo è particolarmente importante per le nuove imprese che scelgono la cooperazione come forma giuridica, poiché possono beneficiare di un supporto strutturato e di un network solido.

Eventi e formazione continua

Entrambe le organizzazioni lavoreranno insieme per organizzare eventi su temi di interesse comune, favorendo la condivisione delle competenze e la diffusione della conoscenza. Questi eventi saranno fondamentali per aggiornare costantemente le imprese sulle ultime novità del settore e sulle migliori pratiche per affrontare le sfide future.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook