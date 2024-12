Supercoppa Europea 2025 a Udine: Federalberghi Fvg già in campo

Udine si prepara a diventare la capitale del calcio europeo nel 2025 grazie all’assegnazione della Supercoppa Europea. Una scelta che è stata accolta con entusiasmo da Confcommercio Federalberghi Fvg, consapevole del grande valore di visibilità e delle opportunità economiche che questo evento porterà sul territorio.

«Un’occasione straordinaria per Udine e l’intera regione – dichiara Enrico Guerin, presidente regionale di Federalberghi Fvg –. Sono attese migliaia di presenze e la città sarà al centro dell’attenzione internazionale». Una notizia che premia gli sforzi della comunità locale e del comparto turistico ricettivo.

L’impegno di Federalberghi e la risposta dell’Uefa

Il percorso che ha portato Udine a ospitare la Supercoppa Europea non è nato per caso. Guerin spiega che l’Uefa aveva già richiesto, mesi fa, dati precisi sulla ricettività della città e sull’offerta alberghiera.

«Già con la Nations League – ricostruisce Guerin –, l’Uefa ci ha chiesto supporto per individuare le strutture idonee. Questa volta, la selezione è stata ancora più accurata e abbiamo lavorato con la Federazione calcio nazionale per rispettare i parametri richiesti».

L’organizzazione ha premiato Udine per l’efficienza e la qualità delle strutture, oltre alla posizione strategica della città nel panorama europeo.

Otto alberghi e 500 camere: ospitalità garantita

A fornire ulteriori dettagli sull’organizzazione dell’accoglienza è Edoardo Marini, consigliere di Confcommercio Federalberghi Udine. La città e l’hinterland metteranno a disposizione otto alberghi per un totale di circa 500 camere, una dotazione che verrà aggiornata in base alle necessità delle squadre e degli addetti ai lavori.

Non solo tifosi, ma anche squadre, arbitri, delegazioni Uefa e operatori saranno ospitati in queste strutture. Un’occasione, dunque, per mostrare al mondo l’ospitalità friulana e il livello eccellente dei servizi offerti dagli hotel locali.

Un volano per l’economia del territorio

L’assegnazione della Supercoppa Europea non porterà solo visibilità, ma anche un significativo indotto economico per l’intero Friuli-Venezia Giulia.

Gli arrivi previsti contribuiranno a valorizzare alberghi, ristoranti e attività commerciali, creando un effetto positivo su tutto il tessuto economico locale. Confcommercio Federalberghi sottolinea come il comparto sia pronto a collaborare per rendere indimenticabile l’esperienza di tifosi e operatori.

Friuli-Venezia Giulia: un territorio protagonista

L’evento sportivo non sarà solo una festa del calcio, ma rappresenterà anche un’opportunità per far conoscere il patrimonio culturale, naturalistico e gastronomico del Friuli-Venezia Giulia. La regione, con Udine come simbolo, avrà l’occasione di mostrarsi come una destinazione ideale per il turismo internazionale.

«Siamo pronti ad accogliere il mondo e a dimostrare che la nostra regione ha tutte le carte in regola per ospitare eventi di questa portata», conclude Enrico Guerin.

