Udine nella Top 10 delle città italiane più vivibili

La città di Udine e la sua provincia continuano a distinguersi per la qualità della vita, conquistando la sesta posizione nella classifica annuale del Sole 24 Ore. Anche quest’anno, la città friulana mantiene saldamente un posto nella Top 10 nazionale, confermandosi come la città più vivibile del Friuli-Venezia Giulia e una delle migliori del Nordest italiano.

Un risultato frutto di indicatori variegati

La classifica si basa su 90 indicatori, che misurano vari aspetti della vita quotidiana come l’occupazione, il clima, le infrastrutture sportive e culturali. Udine eccelle in diverse categorie: è quinta per il benessere delle donne e per la qualità della vita dei bambini, oltre a classificarsi prima per l’offerta sportiva, grazie a piscine, palestre e centri termali.

Il Sindaco De Toni: “Orgogliosi ma con margini di miglioramento”

Il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha commentato con soddisfazione il risultato:

“Confermarsi era un’impresa ardua. Siamo orgogliosi di portare il Friuli-Venezia Giulia nella top ten italiana”. Nonostante qualche passo indietro in alcune aree, Udine continua a dimostrare un alto livello di qualità della vita, stimolando l’amministrazione a migliorare ulteriormente.

Crescita economica e infrastrutture all’avanguardia

Un punto di forza di Udine è l’ambito “ricchezza e consumi”, dove la città si classifica sesta grazie all’aumento del valore aggiunto per abitante (+9,3%). Inoltre, cresce anche la solidità dei depositi bancari delle famiglie. Significativo il balzo in avanti nei canoni medi di locazione, che passano dal 24° al 6° posto.

Anche le infrastrutture migliorano, con un incremento delle piste ciclabili del 3,5% rispetto al 2023. Questo favorisce uno stile di vita sano e una città più eco-sostenibile.

Sfide per la sicurezza e il lavoro

Non mancano però le aree di criticità. L’ambito “Giustizia e sicurezza” vede un calo a causa dell’aumento delle cause civili e delle denunce per frodi informatiche e reati legati agli stupefacenti. Anche il settore “Affari e lavoro” perde posizioni, con un calo delle start-up innovative rispetto al 2023.

Il Sindaco De Toni assicura però interventi mirati: “Collaboreremo con le forze dell’ordine e miglioreremo le politiche di attrattività per le famiglie”.

Udine, un modello di vivibilità da preservare

Nonostante le sfide, Udine rimane un esempio virtuoso di qualità della vita in Italia. Grazie ai suoi servizi, infrastrutture e iniziative culturali, la città si conferma una realtà in cui è bello vivere e crescere.

