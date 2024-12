Udine nord-Feletto: la nuova pista ciclabile prende forma

Sta prendendo forma la prima pista ciclabile che collegherà la zona nord di Udine con Feletto Umberto, passando attraverso punti strategici come il polo ospedaliero e il polo scientifico universitario. A comunicarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Ivano Marchiol, che ha condiviso un aggiornamento tramite un post su Facebook.

“Il macropercorso ciclabile” – spiega Marchiol – “parte da via Pieri, prosegue per via Chiusaforte e lungo via Friuli, per poi svoltare in via Gran Selva. Qui il percorso costeggia l’edificio dell’ex stazione di Feletto e conduce, attraverso una zona verde, su via Leonacco. Successivamente, il tragitto prosegue su via Feletto, dove è stato realizzato un attraversamento in sicurezza, e si collega con un ulteriore nuovo tratto ciclabile nel verde, fino al sottopasso di via Pascats e infine a Feletto Umberto.

Un collegamento strategico per Udine

Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione, rappresenta un collegamento strategico tra il centro di Udine, il quartiere dell’Ancona e Feletto Umberto, valorizzando al contempo un percorso ricavato sul tracciato dell’ex ferrovia Udine-Majano. L’obiettivo è incentivare una mobilità sostenibile, sicura e accessibile, favorendo gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola.

Le prime rotonde ciclabili di Udine

Tra gli interventi più significativi già realizzati, spiccano le prime due rotonde ciclabili di Udine, situate in via Chiusaforte e tra via Friuli e via Buia. Queste rotonde sono state contraddistinte dal colore rosso, simbolo della priorità ciclabile. Inoltre, è stata ridefinita la viabilità di piazzale Angelo Meriggi, migliorando la sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili.

Da piazzale Meriggi, sono state create due corsie ciclabili lungo il lato interno della carreggiata di via Friuli, proseguendo fino all’intersezione con via Buia.

Sicurezza e accessibilità: i prossimi passi

I lavori proseguono spediti anche in via Pieri, dove si sta ultimando un nuovo tratto ciclabile che collega via Chiusaforte a via del Cotonificio e a viale Pasolini. Sarà inoltre predisposto un attraversamento ciclabile per l’immissione su via del Cotonificio e verranno completati il cordolo e la segnaletica orizzontale e verticale su tutto il percorso.

Un progetto che guarda al futuro

La nuova pista ciclabile Udine nord-Feletto è parte integrante del piano di mobilità sostenibile avviato dalla città. Un intervento che non solo favorisce l’uso della bicicletta, ma contribuisce a ridurre il traffico e le emissioni inquinanti. La presenza di zone verdi, attraversamenti in sicurezza e percorsi ben definiti renderanno più semplice e sicuro spostarsi in bicicletta tra Udine e Feletto.

L’assessore Marchiol ha sottolineato come questa infrastruttura rappresenti un passo in avanti per una città più sostenibile, promuovendo uno stile di vita più attivo e rispettoso dell’ambiente.

