Lavoro in FVG: 10 milioni per combattere la precarietà

La Regione Friuli-Venezia Giulia mette a disposizione un fondo di 10 milioni di euro per incentivare le assunzioni e la stabilizzazione dei lavoratori. L’obiettivo è promuovere l’occupazione stabile, sostenendo aziende e professionisti che assumono a tempo indeterminato o trasformano contratti precari.

Come funzionano i contributi

Per ogni assunzione a tempo indeterminato o per ogni trasformazione di contratti precari in rapporti stabili, le aziende possono ricevere 5.000 euro. Gli incentivi sono destinati a imprese, cooperative, liberi professionisti, associazioni e fondazioni.

L’assessora regionale al Lavoro ha spiegato: “Questi fondi permetteranno di soddisfare più richieste senza dover chiudere anticipatamente il bando”.

Quando e come presentare domanda

Le richieste potranno essere presentate dal 2 gennaio fino al 31 agosto 2025. Per semplificare le procedure, la Regione ha ridotto il vincolo di stabilità da 36 a 24 mesi.

Incentivi speciali per categorie a rischio

L’importo base di 5.000 euro può essere incrementato:

Di 2.000 euro per l’assunzione di persone a rischio disoccupazione o di mamme con figli fino a 5 anni .

per l’assunzione di persone a rischio disoccupazione o di . Di ulteriori 2.000 euro se l’azienda offre misure di welfare aziendale per conciliare vita lavorativa e familiare.

se l’azienda offre misure di per conciliare vita lavorativa e familiare. Di 2.500 euro per lavoratori provenienti da nuclei monoparentali con figli minori.

Assunzioni multiple: premi per chi assume di più

Per le aziende che effettuano assunzioni plurime, l’incentivo aumenta:

Del 10% per chi assume da 10 a 14 lavoratori.

per chi assume da 10 a 14 lavoratori. Fino al 30% per oltre 50 assunzioni.

Un aiuto concreto per il mercato del lavoro

La misura rappresenta una risposta concreta contro la precarietà lavorativa, con un’attenzione particolare a giovani under 35 e donne disoccupate da almeno 4 mesi. L’iniziativa punta a sostenere la crescita economica del Friuli-Venezia Giulia, incentivando una cultura del lavoro stabile e sicuro.

