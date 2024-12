Due talenti friulani protagonisti del Premio Epifania 2025

La 70esima edizione del Premio Epifania, storica manifestazione che valorizza la friulanità nel mondo, ha assegnato il prestigioso riconoscimento a Jonathan Milan, ciclista di Buje, e a Fabrizio Fontanot, compositore e direttore d’orchestra. L’annuncio è avvenuto nella sede della Regione Friuli-Venezia Giulia a Udine, alla presenza delle autorità locali.

Un premio alla friulanità autentica

Dal suo esordio, il Premio Epifania celebra personalità che, con il proprio lavoro ed impegno, portano alto il nome del Friuli a livello internazionale. La friulanità non è soltanto una radice territoriale, ma un insieme di valori, tradizioni e cultura che affascinano e coinvolgono comunità locali e internazionali. Ed è proprio questo spirito che verrà onorato a Tarcento il prossimo 2025.

I premiati: Jonathan Milan e Fabrizio Fontanot

Jonathan Milan, giovane ciclista nato a Buje, ha già conquistato traguardi prestigiosi nel mondo del ciclismo, dimostrando talento, passione e determinazione. Fabrizio Fontanot, docente, compositore e direttore d’orchestra, rappresenta l’eccellenza artistica e culturale del Friuli. Entrambi incarnano i valori del Friuli più autentico, portando le radici della propria terra in ogni angolo del mondo.

La cerimonia di presentazione a Udine

L’evento di presentazione si è tenuto nella sede di Udine della Regione Friuli-Venezia Giulia, alla presenza dell’assessore alle Finanze, Barbara Zilli, e del sindaco di Tarcento, Mauro Steccati. Presenti anche il presidente della Pro Loco Tarcento, Nazareno Orsini, l’assessore Arcella Gea per il Comune di Udine, Stefania Garlatti-Costa per Ente Friuli nel Mondo, Alberto Bergamin per Fondazione Carigo, e Amos D’Antoni in rappresentanza dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli-Venezia Giulia.

Secondo l’assessore Zilli, il Premio Epifania non è solo un omaggio ai singoli premiati, ma anche a tutto il territorio friulano. Insieme a Gemona del Friuli con la Messa del Tallero e Cividale del Friuli con la Messa dello Spadone, Tarcento si conferma una delle capitali dell’Epifania in Friuli. Manifestazioni di lunga tradizione, capaci di coniugare storia, cultura, sport e musica, trasmettendo alle nuove generazioni il forte senso di appartenenza e i valori della friulanità.

Verso l’Epifania Tarcentina 2025

L’impegno della Pro Loco, dell’amministrazione comunale e dei numerosi volontari è fondamentale per garantire il successo di questo appuntamento. L’Epifania Tarcentina 2025 non sarà solo un evento di festa, ma un’occasione per celebrare il Friuli in tutte le sue espressioni culturali, artistiche e sportive, grazie alla presenza di figure d’eccellenza come Jonathan Milan e Fabrizio Fontanot.

