Un evento speciale per celebrare il merito: PrimaCassa FVG premia 136 studenti

PrimaCassa FVG ha festeggiato i 136 studenti, soci o figli di soci, che si sono distinti per merito durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024. L’evento, organizzato nella prestigiosa cornice del Teatro Giovanni da Udine, ha sottolineato l’importanza dell’impegno nello studio, attraverso un’iniziativa di grande valore sociale.

100.000 euro per premiare l’eccellenza scolastica

L’investimento complessivo di 100.000 euro ha permesso a 96 ragazze e 40 ragazzi di ricevere un meritato riconoscimento economico. I premi sono stati assegnati a 42 studenti diplomandi, 23 maturandi, 33 laureati con laurea triennale, 24 con laurea specialistica e 14 con laurea magistrale a ciclo unico.

Il messaggio di Giuseppe Graffi Brunoro: il coraggio come chiave del successo

Nel suo intervento, il presidente di PrimaCassa FVG, Giuseppe Graffi Brunoro, ha ispirato i giovani premiati con un discorso centrato sul valore del coraggio. «Il contrario di coraggio – ha spiegato – non è paura, ma “rassegnazione” e “indifferenza”. Solo superando queste barriere è possibile realizzare i propri sogni e conquistare il proprio posto nella vita».

Enrico Galiano e l’importanza dell’errore

La cerimonia, condotta dalla giornalista Monica Bertarelli, è stata arricchita dall’intervento dello scrittore e insegnante Enrico Galiano. Il suo discorso, intitolato “L’arte di sbagliare alla grande”, ha offerto ai presenti una prospettiva illuminante sull’importanza di abbracciare gli errori. «Per rispondere a domande fondamentali come “Chi sono?” e “Cosa voglio fare davvero?” – ha detto Galiano – non serve evitare gli errori, ma viverli pienamente per trasformarli in una bussola che orienti verso ciò che conta davvero».

A coronare l’intervento, lo scrittore friulano ha regalato ai ragazzi il suo ultimo libro e si è reso disponibile per una sessione di firmacopie.

Arte e musica: un tocco speciale alla serata

L’evento è stato impreziosito dall’esibizione di 45 giovani ballerini della Scuola di Danza di Udine “Ceron” e dalle performance dell’Orchestra Giovanile dei Filarmonici Friulani, diretta dal maestro Alessio Venier. Momenti artistici di grande impatto, che hanno aggiunto ulteriore prestigio all’iniziativa.

Confermata l’iniziativa per l’anno successivo

PrimaCassa FVG ha annunciato che l’iniziativa verrà rinnovata anche per il prossimo anno accademico 2024-2025, con le domande per le borse di studio aperte fino al 15 ottobre 2025. Un’ulteriore dimostrazione del forte impegno della banca nel sostenere le giovani generazioni.

Un evento che ha messo al centro i giovani, riconoscendo il loro impegno e incoraggiandoli a guardare al futuro con determinazione.

