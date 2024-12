Meteo, ultimo weekend del 2024 all’insegna del bel tempo in FVG

Un vasto anticiclone di origine europea porterà aria mite e secca in quota, favorendo stabilità atmosferica e inversioni termiche su gran parte del territorio regionale. Questa configurazione meteorologica si tradurrà in giornate prevalentemente soleggiate, con temperature insolitamente miti nelle ore centrali e notti ancora relativamente fredde.

Sabato 28 dicembre, velature e Bora sul Carso

La giornata di sabato 28 dicembre si aprirà con cielo poco nuvoloso a causa di lievi velature che non dovrebbero comportare precipitazioni.

In pianura , le temperature minime oscilleranno tra -1°C e +2°C , mentre le massime raggiungeranno punte di 12-14°C .

Sulla costa, valori minimi tra 4°C e 7°C e massime comprese tra 11°C e 14°C.

, valori minimi tra e massime comprese tra . Sul Carso e a Trieste soffierà Bora da debole a moderata, destinata a mantenere l’aria pulita e vivace. La presenza di inversioni termiche risulterà particolarmente marcata nelle ore notturne e al primo mattino, con zero termico intorno ai 2800 metri.

Domenica 29 dicembre: sole e marcata escursione termica

Per domenica 29 dicembre è previsto cielo sereno su tutto il territorio. Le inversioni termiche in montagna continueranno a caratterizzare la giornata, con lo zero termico a circa 2600 metri.

In pianura , le temperature minime si abbasseranno fino a -2°C o +1°C , con massime tra 11°C e 14°C : ci sarà quindi una marcata escursione termica .

Sulla costa, i valori termici andranno da 3°C-6°C di minima a 10°C-13°C di massima.

, i valori termici andranno da di minima a di massima. Sul Carso e a Trieste, la Bora soffierà debole o moderata nelle prime ore del mattino per poi calare nel corso della giornata.

Consigli per il fine settimana

Le condizioni meteorologiche stabili e con temperature diurne mite invitano alle ultime passeggiate dell’anno, ma attenzione alle ore notturne e ai primi mattini, quando il termometro potrebbe scendere di diversi gradi sotto la media stagionale. In particolare, chi si reca in montagna dovrà considerare il fenomeno delle inversioni termiche, portando con sé abbigliamento idoneo.

Fonte dati Osmer FVG

