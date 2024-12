Natale record sulle piste da sci del FVG, 70mila ingressi tra il 24 e il 28 dicembre

Un Natale da record per la montagna del Friuli-Venezia Giulia: durante il periodo natalizio, tra il 24 e il 28 dicembre, si sono registrati ben 70mila primi ingressi nei sei poli sciistici regionali, segnando un +35,5% rispetto alla stagione precedente. È questo il dato rilasciato da PromoTurismoFVG e confermato dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

Il ruolo del meteo e della qualità delle piste

Le eccezionali performance di questi giorni sono state possibili anche grazie al meteo favorevole e alla qualità impeccabile delle piste, preparate con cura dai tecnici di PromoTurismoFVG. Secondo le ultime rilevazioni, i comprensori di Forni di Sopra e Sauris, Piancavallo, Sappada, Sella Nevea, Tarvisio e Zoncolan hanno attirato sciatori e appassionati della neve da tutta Italia, desiderosi di trascorrere le feste in un ambiente sicuro e divertente.

I dati ufficiali

Nello specifico, i numeri raccolti nel periodo dal 24 al 28 dicembre mostrano:

Forni di Sopra e Sauris : 3.787 ingressi

: 3.787 ingressi Piancavallo : 13.877 ingressi

: 13.877 ingressi Sappada : 5.636 ingressi

: 5.636 ingressi Sella Nevea : 2.797 ingressi

: 2.797 ingressi Tarvisio : 23.444 ingressi

: 23.444 ingressi Zoncolan: 19.916 ingressi

Le parole dell’assessore Bini

«Questi dati – ha sottolineato Sergio Emidio Bini – dimostrano la grande attrattività della nostra montagna. È il frutto dell’importante lavoro di promozione compiuto dall’Amministrazione regionale e da PromoTurismoFVG in questi anni, unito al potenziamento della ricettività e all’innalzamento della qualità dell’offerta sulla neve e durante tutto l’anno».

Un trend in crescita anche per i prossimi giorni

Il 25 dicembre si sono registrati oltre 6mila primi ingressi: un dato che testimonia la passione degli sciatori e il desiderio di trascorrere anche il giorno di Natale sulle piste. L’assessore Bini ha inoltre segnalato proiezioni incoraggianti per il weekend in corso, a conferma di un trend di crescita che rende ottimisti per la fine dell’anno e l’avvio del nuovo anno sciistico.

La montagna friulana punta ora a mantenere alto il livello di attrattività con ulteriori investimenti e promozioni, per consolidare la propria posizione come destinazione invernale di eccellenza. Con numeri così positivi già in avvio di stagione, il Friuli-Venezia Giulia si prepara a ospitare un inverno all’insegna dello sport, del divertimento e di una ricettività turistica che guarda sempre più alla qualità.

