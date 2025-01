La carenza di personale all’Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (Usr Fvg) ha rappresentato un problema pressante negli ultimi anni. Tra il 2018 e il 2021, una serie di concorsi nazionali non ha garantito la copertura dei posti vacanti, soprattutto a causa del mancato interesse verso il Friuli-Venezia Giulia, considerato “troppo lontano” dai candidati residenti altrove. Secondo la direttrice dell’Usr Fvg, Daniela Beltrame, la nostra regione è stata esclusa dalle scelte di oltre tremila vincitori, evidenziando il divario tra le esigenze territoriali e le preferenze dei candidati.

Le conseguenze del mancato reclutamento

L’Usr Fvg ha dovuto fare i conti con posti scoperti e un carico di lavoro ricaduto su un personale già in servizio, spesso costretto ad affrontare turni e mansioni aggiuntive per garantire la continuità delle funzioni. Questa condizione ha rallentato le procedure amministrative, generando disagi soprattutto nei settori più delicati dell’istruzione, dove la gestione di pratiche scolastiche e la collaborazione con le scuole necessitano di tempi rapidi e competenze specifiche.

Nuove assunzioni grazie al decreto interministeriale

La situazione si è finalmente sbloccata con un decreto interministeriale che ha autorizzato sei nuove assunzioni a tempo indeterminato, inquadrate come funzionari nel Comparto delle Funzioni Centrali. Questa volta, invece di attingere alle graduatorie nazionali, l’Usr Fvg ha potuto sfruttare la graduatoria regionale del concorso pubblico della Regione Friuli-Venezia Giulia. La mossa ha permesso di selezionare candidati già intenzionati a lavorare sul territorio, risolvendo in parte il vuoto di personale.

Un passo avanti grazie alla collaborazione con la Regione

Secondo l’assessore all’Istruzione, Alessia Rosolen, questo intervento «è stato fortemente sollecitato dall’Amministrazione regionale». Rosolen ha sottolineato come la rapidità e la concretezza di questa soluzione abbiano permesso di contenere gli effetti negativi causati dagli esiti insoddisfacenti dei concorsi nazionali. Tale iniziativa dimostra, inoltre, come l’uso di graduatorie locali possa rappresentare una valida alternativa, soprattutto in territori periferici che faticano a essere scelti dai candidati residenti in altre regioni.

Verso un futuro più stabile per l’Usr Fvg

I sei nuovi funzionari stanno perfezionando le ultime formalità e presto entreranno definitivamente in servizio, portando una boccata di ossigeno negli uffici regionali. Il loro arrivo garantirà un miglioramento nell’erogazione dei servizi amministrativi legati al mondo della scuola, accelerando le risposte alle scuole stesse e alle famiglie. È un primo passo verso una copertura più completa dei posti vacanti, fondamentale per assicurare la regolare funzionalità dell’istruzione pubblica in Friuli-Venezia Giulia.

