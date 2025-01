Fuga di monossido a Trieste: evacuati otto residenti

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, il centro di Trieste è stato teatro di una nuova fuga di monossido di carbonio, fortunatamente senza conseguenze gravi per gli abitanti. La perdita si è verificata al civico 13 di via Torrebianca, in una palazzina che ospita anche un bed and breakfast. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, evacuando precauzionalmente otto persone, tutte trasportate in ospedale.

Allarme lanciato dal rilevatore del B&B

L’evento è stato segnalato grazie al rilevatore di monossido installato nel bed and breakfast, chiuso al momento dell’incidente. Il proprietario, avvertito da remoto, ha immediatamente allertato i soccorsi. Questo tipo di dispositivi è obbligatorio per legge nelle strutture ricettive, e in questa circostanza si è rivelato fondamentale per prevenire il peggio.

Positività al gas ma livelli contenuti

Le analisi mediche hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio nel sangue degli otto evacuati, ma non in concentrazioni tali da richiedere trattamenti in camera iperbarica. Anche i livelli di gas misurati nell’edificio sono risultati bassi, indicando una piccola perdita come probabile origine dell’evento. Le autorità stanno lavorando per identificare con precisione la causa.

Prevenzione e dispositivi obbligatori

Questo incidente evidenzia ancora una volta l’importanza di disporre di rilevatori di monossido negli edifici, soprattutto nelle strutture ricettive. Il monossido di carbonio è un gas inodore e incolore, ma estremamente pericoloso, capace di causare gravi danni alla salute o addirittura risultare fatale in caso di esposizione prolungata.

Notizia in aggiornamento

Gli accertamenti sull’origine della perdita sono ancora in corso. Nel frattempo, gli abitanti dell’edificio potranno rientrare nelle loro abitazioni solo dopo il via libera dei vigili del fuoco. Si attendono ulteriori dettagli nelle prossime ore.

