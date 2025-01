Sostegno all’istruzione, in pagamento le borse di studio per scuole di 2° grado

Sono in pagamento le borse di studio statali per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in Friuli-Venezia Giulia. L’importo, pari a 259,54 euro, è stato erogato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2023/2024.

Sostegno all’istruzione: un passo verso l’inclusione

L’assessore regionale all’istruzione, Alessia Rosolen, ha sottolineato l’importanza di questa misura come parte del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Le borse di studio rappresentano un supporto concreto per le famiglie a basso reddito, favorendo l’accesso all’istruzione e riducendo le disuguaglianze.Beneficiari e criteri di accesso

A beneficiare delle borse di studio sono gli studenti che hanno ricevuto il contributo Dote scuola e appartengono a nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 12.000 euro. La selezione dei beneficiari è stata effettuata dalle Regioni, che hanno trasmesso gli elenchi al Ministero.

Come riscuotere la borsa di studio

Le famiglie o gli studenti maggiorenni possono ritirare la somma presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Non è necessario possedere o esibire la Carta dello Studente “IoStudio”. Per ricevere il contributo è sufficiente:

Comunicare all’operatore postale di dover ritirare la borsa di studio.

Presentare: La Carta Postepay “Borsa di Studio”; Un documento di identità valido; Il codice fiscale.



Per gli studenti che hanno già ricevuto la borsa negli anni scolastici 2021/2022 e/o 2022/2023, l’importo sarà accreditato automaticamente sulla Carta Postepay già in loro possesso. Non sarà necessario recarsi in ufficio postale.

Informazioni utili

Per ulteriori dettagli sulla riscossione e sulla documentazione richiesta, è disponibile il portale IoStudio al link https://iostudio.pubblica.istruzione.it/. Per chiarimenti, è possibile contattare l’indirizzo email dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it.

