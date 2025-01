Associazione Sportiva Udinese: 150 anni di passione, sport e inclusione

L’Associazione Sportiva Udinese (ASU) celebra quest’anno un traguardo straordinario: 150 anni di attività, segnando un secolo e mezzo di dedizione, crescita e impegno nello sport e nella coesione sociale. L’importante anniversario è stato festeggiato con un evento di gala che ha riunito rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, tra cui il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Un esempio di crescita e inclusione

Durante la cerimonia, il governatore Fedriga ha sottolineato come l’ASU rappresenti un modello di successo per la capacità di trasformare una realtà locale in un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. “Attraverso una vasta gamma di attività e collaborazioni, l’ASU ha dimostrato che lo sport è un potente veicolo di coesione sociale e inclusione”, ha dichiarato Fedriga, evidenziando il valore della comunità che l’associazione è in grado di creare.

Non solo sport, ma formazione umana

L’ASU non si limita a formare atleti, ma promuove valori fondamentali come sacrificio, impegno e capacità di affrontare il fallimento. “Lo sport non è solo competizione, ma una scuola di vita che prepara cittadini consapevoli e coesi”, ha aggiunto il governatore, ribadendo l’importanza del lavoro dell’associazione.

Riconoscimenti istituzionali

Alla cerimonia hanno partecipato anche il vicegovernatore Mario Anzil, l’assessore Cristina Amirante, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e altre autorità. Fedriga ha consegnato una targa commemorativa all’ASU, realizzata dalla Regione per celebrare il prestigioso traguardo. “L’ASU è un partner affidabile per la Regione e offre a centinaia di ragazzi l’opportunità di praticare sport e crescere in un ambiente sano”, ha dichiarato Anzil.

Un futuro radioso per l’ASU

Il presidente dell’ASU Alessandro Nutta e il direttore Nicola Di Benedetto hanno espresso orgoglio per il percorso dell’associazione e fiducia nel futuro. Con una storia così solida alle spalle, l’ASU guarda avanti, pronta a continuare la sua missione di promuovere lo sport come strumento di crescita personale e sociale.

