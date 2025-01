Campionato del Mondo di Museto 2025: 72 norcini partecipano

Venerdì 17 gennaio si terrà al Campionato del Mondo del Museto, un evento che riunisce i migliori norcini provenienti da Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Lombardia. Quest’anno, ben 72 norcini parteciperanno alla competizione, superando i 48 concorrenti dello scorso anno e segnando un nuovo record di partecipazione.

Le province partecipanti

La maggioranza dei partecipanti proviene dalle quattro province venete, con 35 norcini di Treviso, 6 di Padova, 8 di Venezia e 5 di Vicenza. Tuttavia, la partecipazione friulana si distingue con sei norcini che si sfideranno in finale, evidenziando l’importanza crescente della regione nel panorama del museto.

Sei Norcini friulani qualificati alla finale

Per la prima volta, la Confraternita del Museto ha organizzato delle pre-selezioni in terra friulana, dando vita al campionato friulano del museto. L’evento, denominato musét in friulano e museto in veneto, si è svolto presso la Sala degli Alpini di Cimpello a Fiume Veneto lo scorso sabato 11 gennaio. Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Cimpello e il Comune di Fiume Veneto, l’evento ha offerto un’ottima occasione per degustare il museto accompagnato da brovada e altre specialità della cucina tradizionale friulana.

I sei norcini friulani che accederanno alla finale sono:

Mario Costella di Fiume Veneto

di Fiume Veneto Gianpietro Pasut di Fiume Veneto

di Fiume Veneto Armando Rosa di Meduno

di Meduno Gianluca Perissinotto di Fagnigola, Azzano Decimo

di Fagnigola, Azzano Decimo Cooperativa Il Ponte di Prata di Pordenone

di Pordenone Mario Lizzi di Fagagna

Il campione in carica: Davide Mion di Castelfranco Veneto

La competizione vedrà sfidarsi i finalisti contro il campione in carica, Davide Mion, titolare della storica locanda “Alla Speranza” di Castelfranco Veneto. Mion, cresciuto nell’osteria di famiglia aperta nel 1966, ha appreso i segreti del museto dal nonno e dal padre. La sua filosofia rispetta l’ortodossia: utilizza una selezione di cotenna e spolpo di testa, con soli sale e pepe, escludendo qualsiasi altra spezia. La sua passione e qualche segreto nella lavorazione rendono Mion un avversario temibile e molto amato dagli appassionati.

La finalissima: cena esclusiva e celebrazione del museto

La finalissima si terrà presso Casa Riese il 17 gennaio alle 19.30. La struttura potrà ospitare oltre trecento persone, e l’evento si è già sold-out in pochissime ore. I partecipanti avranno l’opportunità di gustare una cena con i migliori museti in gara, in attesa di scoprire chi sarà il vincitore finale. La giuria sarà composta da volti noti ed esperti del settore, garantendo una valutazione imparziale e di alto livello.

Un evento di tradizione e passione

Il Campionato del Mondo del Museto rappresenta non solo una competizione, ma anche una celebrazione della tradizione culinaria e della passione per il musetto. L’organizzazione da parte dell’Ingorda Confraternita del Museto dimostra l’importanza di preservare e valorizzare questa prelibatezza tipica delle regioni coinvolte. Con un record di partecipanti e l’entusiasmo della comunità, l’evento promette di essere un successo strepitoso e di consolidare ulteriormente la reputazione del Friuli Venezia Giulia nel panorama gastronomico nazionale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook