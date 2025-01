Riccardi dichiara: “sei Case di comunità entro il 2025”

Riccardo Riccardi, assessore regionale alla Salute, ha annunciato oggi a Gorizia l’obiettivo di aprire sei Case di Comunità nel Friuli-Venezia Giulia entro il 2025. Questa iniziativa mira a rispondere efficacemente alle richieste sanitarie di bassa urgenza, alleviando la pressione sulle strutture di Pronto Soccorso.

Durante l’incontro intitolato “Riorganizzare il territorio: la Casa di comunità in FVG, esperienze regionali a confronto”, l’assessore ha sottolineato l’importanza di queste strutture come punto di riferimento per i cittadini, offrendo servizi sanitari accessibili e di qualità.

Riorganizzazione del rapporto tra sanità pubblica e medicina generale

Riccardi ha evidenziato la necessità di rivedere il rapporto tra la sanità pubblica e la medicina generale. Questa revisione è in linea con le priorità del ministro Schillaci, focalizzandosi su una maggiore integrazione e collaborazione tra i diversi livelli di assistenza sanitaria. L’obiettivo è garantire una migliore gestione delle risorse e un servizio più efficiente per la popolazione.

Il nuovo Piano Oncologico regionale: ascolto e azione

L’assessore ha ribadito la priorità del nuovo Piano oncologico regionale, evidenziando la disponibilità dell’amministrazione a ascoltare le esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari. Tuttavia, ha anche sottolineato il ritardo trentennale del Friuli-Venezia Giulia nell’implementazione di un piano oncologico efficace, promettendo interventi mirati per colmare questa lacuna.

Responsabilità e collaborazione con i professionisti della sanità

Riccardi ha dichiarato che l’Amministrazione regionale si assume la responsabilità di decidere le migliori strategie per la salute dei cittadini, affidandosi ai professionisti della sanità. Questo approccio mira a finalizzare le scelte basandosi sulle migliori risposte di salute possibili, garantendo un sistema sanitario più reattivo e proattivo.

Smentita della chiusura della Cardiologia di Gorizia

Infine, l’assessore ha smentito qualsiasi voce riguardante una chiusura della Cardiologia a Gorizia. Ha assicurato che non ci sono piani in tal senso e che il dipartimento continuerà a operare, mantenendo alto il livello di assistenza sanitaria nella regione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook