42 sindaci uniscono le forze per salvaguardare il Tagliamento

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha ribadito l’importanza del confronto con il territorio, coinvolgendo nuovamente i sindaci in percorsi strategici per la gestione del rischio alluvioni lungo il fiume Tagliamento. Questa iniziativa sottolinea l’urgenza di adottare soluzioni efficaci in risposta ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi sempre più frequenti.

Un impegno condiviso tra governatore e commissario Fedriga

Il Consiglio regionale ha incaricato la Giunta di organizzare un confronto tecnico presso l’Autorità competente sul Piano di gestione del rischio alluvioni, a supporto dei comuni interessati. Questo percorso, che si svilupperà nel corso del 2025, è finalizzato alla redazione dei documenti necessari per le progettazioni definitive delle opere, che saranno avviate nel 2026.

Costituzione del comitato degli esperti dei comuni del Tagliamento

L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha annunciato l’approvazione della costituzione del Comitato degli esperti dei Comuni del Tagliamento. Questo comitato, composto da 12 professionisti selezionati, avrà il compito di fornire un confronto tecnico approfondito, fondamentale per supportare le decisioni politiche future.

Superamento del campanilismo per una sicurezza condivisa

Scoccimarro ha espresso soddisfazione per il superamento di alcuni campanilismi, evidenziando l’importanza di un approccio collaborativo e integrato. Dopo sessant’anni di gestione, è ormai necessario assumersi la responsabilità di azioni che vadano oltre il consenso elettorale, garantendo la sicurezza delle generazioni future.

Trasparenza e collaborazione per salvaguardare il Territorio

Il nuovo comitato garantirà la massima trasparenza e la condivisione di un percorso indispensabile per salvare vite umane e prevenire danni ingenti a infrastrutture e beni pubblici e privati. L’assessore ha ribadito l’importanza di coinvolgere tutti i quarantadue primi cittadini interessati dal corso del Tagliamento, assicurando un approccio tecnico e condiviso.

Un percorso strategico per affrontare le sfide future

Con l’avvio di questo percorso, la Regione FVG dimostra un impegno concreto nel rafforzare la resilienza del territorio. La collaborazione tra la Giunta regionale, i sindaci e gli esperti tecnici rappresenta un passo decisivo verso una gestione più efficace e sostenibile delle emergenze alluvionali, rispondendo alle esigenze di un territorio sempre più esposto ai rischi climatici.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook