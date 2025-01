Udine, 14 gennaio – Il governo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha annunciato l’impegno di 5,1 milioni di euro destinati al Sistema integrato per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico. Questo investimento rientra nei termini di chiusura dell’esercizio 2024, segnando un passo decisivo nella protezione del territorio regionale.

Obiettivi del progetto

Secondo l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, l’obiettivo principale è programmare, finanziare e realizzare opere di difesa del territorio. Queste misure mirano a garantire l’incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni contro i fenomeni di dissesto idrogeologico sempre più frequenti.

Rapidità nell’assegnazione dei fondi

Zannier ha espresso grande soddisfazione per la rapidità con cui il Servizio sistemazioni idraulico forestali, irrigazione e bonifica ha raggiunto questo traguardo. A soli due mesi dall’assegnazione dei fondi stanziati con l’assestamento di bilancio autunnale, sono già stati destinati 5,1 milioni di euro, dimostrando l’efficienza e l’impegno del servizio.

Dettaglio degli interventi previsti

Il programma prevede sei interventi principali per mettere in sicurezza le zone di montagna. Il costo complessivo dei lavori è stimato in 8,3 milioni di euro, suddivisi tra diverse modalità di realizzazione:

Realizzazione diretta : 4 milioni di euro gestiti direttamente dal Servizio.

: 4 milioni di euro gestiti direttamente dal Servizio. Delegazione amministrativa: 2 milioni di euro tramite la collaborazione con la Comunità di montagna della Carnia e il Comune di Ravascletto.

Progetti specifici per comune

I progetti sono mirati alla prevenzione del rischio idrogeologico e includono:

Forni di Sotto : Intervento sul Rio Chiaradia per 800.000 euro.

: Intervento sul Rio Chiaradia per 800.000 euro. Treppo Ligosullo : Stabilizzazione dei versanti a monte di Siaio per 600.000 euro.

: Stabilizzazione dei versanti a monte di Siaio per 600.000 euro. Ravascletto : Difesa da colate e cadute massi per 1.350.000 euro.

: Difesa da colate e cadute massi per 1.350.000 euro. Gemona del Friuli : Manutenzione delle opere di regimazione del torrente Vegliato per 1.950.000 euro.

: Manutenzione delle opere di regimazione del torrente Vegliato per 1.950.000 euro. Prato Carnico : Opere di difesa idraulica lungo il torrente Pesarina per 600.000 euro.

: Opere di difesa idraulica lungo il torrente Pesarina per 600.000 euro. Ravascletto, Cercivento e Sutrio: Regimentazione idraulica del Rio Agalt per 3 milioni di euro.

Collaborazioni Strategiche

Per i progetti relativi al Rio Chiaradia e al torrente Vegliato, i fondi stanziati nel bilancio 2024 copriranno i costi della progettazione di fattibilità tecnico-economica. Queste iniziative sono frutto di una stretta collaborazione tra il governo regionale, le comunità di montagna e i comuni interessati, garantendo un approccio organico e integrato alla gestione del rischio.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook