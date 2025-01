Pordenone, 14 gennaio 2025 – L’assemblea dei soci dello IAL FVG ha eletto Giulio Arbanassi come nuovo presidente del Consiglio di amministrazione dell’agenzia formativa, subentrando a Luciano Bordin. Questa nomina segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita e innovazione della formazione professionale in Friuli-Venezia Giulia.

Una nuova leadership per l’IAL FVG

Giulio Arbanassi, 62 anni, triestino e con un solido background nel settore assicurativo, porta con sé una vasta esperienza gestionale. Ha ricoperto ruoli di leadership in diverse realtà, tra cui la presidenza del Caf Cisl di Trieste e dell’Elche Srl, la società di coordinamento dei servizi CISL regionali. Dal 2013 al 2018 è stato presidente della società regionale del Caf Cisl e, fino ad oggi, ha svolto il ruolo di Direttore Organizzativo. La sua nomina rappresenta un passo strategico per IAL FVG, volto a rafforzare la qualificazione e l’aggiornamento professionale per imprese e privati in tutta la regione.

Le ragioni del cambio al vertice

La nomina di Arbanassi è avvenuta in seguito all’elezione di Luciano Bordin a Segretario Generale della Federazione Regionale dei Pensionati della CISL del FVG. Secondo lo Statuto, Bordin non può contemporaneamente ricoprire la presidenza di enti o associazioni collaterali alla CISL, rendendo necessaria la scelta di un nuovo presidente per IAL FVG. Questo passaggio garantisce la continuità del lavoro svolto finora, mantenendo l’agenzia formativa al passo con le esigenze del mercato del lavoro e le sfide future.

Il saluto del presidente uscente

Luciano Bordin, presidente uscente, ha espresso grande soddisfazione per l’esperienza alla guida dello IAL FVG. “Sono soddisfatto del lavoro svolto durante il mio mandato. In questi anni, con l’esperienza maturata in ruoli apicali della CISL, ho potuto operare con uno sguardo rivolto alle sfide immediate, in particolare alle opportunità rappresentate da Piazza GOL e dal programma governativo Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Questi progetti puntano al rilancio dell’occupazione, attraverso la riqualificazione e l’up-skilling delle persone, rappresentando una sfida importante per la formazione professionale, con un forte focus sulla formazione dei giovani per soddisfare il diritto/dovere all’istruzione e formazione professionale.”

La visione di Giulio Arbanassi

Nel suo intervento, Giulio Arbanassi ha sottolineato l’importanza di proseguire lungo il percorso tracciato dal suo predecessore, con un focus sull’adeguamento della formazione alle nuove esigenze del mercato del lavoro. “Lo IAL FVG dovrà continuare ad essere un punto di riferimento per la formazione professionale, in grado di rispondere alle sfide di un sistema produttivo in continuo cambiamento e alle opportunità che la riforma Valditara offrirà. La formazione rivolta ai ragazzi in uscita dalla scuola primaria e la formazione degli adulti rappresentano le principali aree su cui concentrarci, per rispondere in modo adeguato alle esigenze delle imprese e degli utenti”, ha dichiarato Arbanassi, evidenziando l’importanza di una solida continuità nel lavoro svolto finora.

Prospettive future per l’IAL FVG

Con la sua nomina, Giulio Arbanassi guiderà IAL FVG nel 2025, chiudendo l’ultimo anno del mandato del presidente uscente Bordin e guardando avanti con la prospettiva di restare alla presidenza per i due anni successivi. Questo cambio di leadership promette di consolidare ulteriormente la posizione dell’agenzia formativa come punto di riferimento per la formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia, rispondendo alle nuove sfide e sfruttando le opportunità offerte dalle recenti riforme e programmi governativi.

