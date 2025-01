Disagi a Udine est: interrotta l’alimentazione del gas nel condominio Ater

Nella serata di ieri, 13 gennaio 2025, un grave incidente ha colpito il condominio Ater di via Divisione Garibaldi Osoppo 25 a Udine Est. A causa di una perdita di gas metano sulla linea principale che alimenta l’edificio, l’alimentazione del gas è stata immediatamente interrotta. Di conseguenza, l’edificio è attualmente privo di servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e piano cottura.

Azioni immediate per mitigare i disagi

La presidente di Ater, Vanessa Colosetti, ha dichiarato: “L’edificio è attualmente privo di servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e piano cottura. Nell’immediato, Ater si sta adoperando per mitigare il disagio mettendo a disposizione apposite dotazioni che verranno consegnate agli inquilini nel più breve tempo possibile”. Tra le misure adottate vi sono l’installazione di dotazioni temporanee per garantire un minimo di comfort agli abitanti del condominio.

Stato attuale dei lavori di riparazione

I lavori per la riparazione della conduttura principale sono già stati affidati e sono attualmente in corso i sopralluoghi dei tecnici di Ater insieme a quelli di Hera. Questi sopralluoghi hanno l’obiettivo di definire le modalità esecutive dei lavori necessari per risolvere la perdita di gas. “Non appena ultimati i lavori, provvederemo a contattare Hera per l’effettuazione delle prove di tenuta della dorsale principale e degli impianti dei singoli appartamenti, necessarie per riattivare le utenze”, ha aggiunto Colosetti.

Riqualificazione energetica e causa dell’incidente

Il condominio Ater è attualmente interessato da lavori di riqualificazione energetica finanziati con fondi PNRR. Tuttavia, Ater assicura che i due eventi non sono assolutamente correlati. “Siamo consapevoli della situazione di disagio e ringraziamo gli inquilini per la comprensione – ha concluso la presidente –, noi ce la metteremo tutta per far sì che la situazione si risolva il prima possibile, consapevoli però che ci vorrà un po’ di tempo per la soluzione definitiva”.

Collaborazione tra Ater e Hera per una pronta risoluzione

La collaborazione tra Ater e Hera è fondamentale per accelerare i lavori di riparazione e garantire la sicurezza degli inquilini. Entrambe le aziende stanno lavorando in sinergia per eseguire le prove di tenuta e verificare che la conduttura principale sia perfettamente funzionante prima di ripristinare l’alimentazione del gas. La priorità è assicurare che non vi siano ulteriori rischi di perdite o incidenti legati al gas metano.

Impatti sulla comunità e considerazioni future

L’interruzione dell’alimentazione del gas ha avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana degli inquilini del condominio Ater, che ora devono fare affidamento sulle dotazioni temporanee fornite da Ater per gestire le necessità di base. La situazione mette in luce l’importanza di avere piani di emergenza efficaci per fronteggiare imprevisti che possono compromettere i servizi essenziali.

