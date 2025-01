Forti raffiche di bora: chiusi i giardini pubblici di Trieste

Il Comune di Trieste ha disposto la chiusura dei giardini comunali recintati per il pomeriggio di oggi, 16 gennaio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’Arpa FVG ha infatti segnalato un peggioramento con l’arrivo di raffiche di bora da moderata a sostenuta sulla costa e nelle zone orientali del Friuli-Venezia Giulia. Le aree maggiormente interessate saranno il Carso e il capoluogo regionale, dove si prevedono venti forti.

Quali giardini saranno chiusi

Per garantire la sicurezza dei cittadini, il Comune ha deciso di chiudere numerosi giardini recintati. Tra questi, si segnalano:

Giardino pubblico “de Tommasini” di via Giulia

di via Giulia Giardino “Falcone e Borsellino” di Altura

di Altura Giardino Basevi

Giardino “Fra M.V. Antollovich” di via Carpineto

di via Carpineto Giardino “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo

di via Catullo Giardino “Fedora Barbieri” di via Mascagni

di via Mascagni Giardino di via San Michele e Campagna Prandi

Giardino di Villa Cosulich in strada del Friuli

in strada del Friuli Giardino di Villa Engelmann in via Chiadino

in via Chiadino Parco Bazzoni in via Navali

in via Navali Skatepark di via Petitti di Roreto

Giardino di piazza Hortis

Giardino di vicolo dell’Edera

Giardino Maddalena tra via Molino a Vento e via Costalunga

tra via Molino a Vento e via Costalunga Villa Revoltella, con accesso alla chiesa garantito secondo gli orari abituali

Eccezioni: Villa Sartorio resta aperta

Tra le aree recintate, fa eccezione il giardino di Villa Sartorio in via dei Modiano, che rimarrà accessibile esclusivamente per consentire lo svolgimento delle attività lavorative negli edifici annessi. L’apertura seguirà i consueti orari.

Previsioni meteo e durata delle chiusure

Secondo le previsioni dell’Arpa FVG, la bora dovrebbe interessare la costa e le zone orientali della regione per diverse ore. Le raffiche potrebbero raggiungere intensità particolarmente elevate, soprattutto in prossimità del Carso. La riapertura dei giardini avverrà una volta migliorate le condizioni meteo e verrà comunicata dal Comune di Trieste.

Raccomandazioni per i cittadini

Il Comune invita i cittadini a prestare massima attenzione nelle aree esposte al vento, come lungo i viali alberati e le strade urbane. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari e di segnalare eventuali situazioni di pericolo alle autorità competenti.

Una scelta per la sicurezza

La chiusura temporanea dei giardini comunali rappresenta una misura preventiva fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali danni causati dal forte vento. Restate aggiornati sulle comunicazioni ufficiali e consultate i canali del Comune per ulteriori informazioni.

