Rc auto, aumentano i premi in Friuli-Venezia Giulia: +12,8% in sei mesi

Il nuovo anno non inizia nel migliore dei modi per i 13.000 automobilisti del Friuli-Venezia Giulia che vedranno peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa denunciato nel 2024. Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2024 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione ha toccato i 446,68 euro, segnando un incremento del 12,8% rispetto a sei mesi prima.

L’andamento delle polizze Rc auto

Le tariffe Rc auto in Friuli-Venezia Giulia hanno risentito di aumenti significativi, anche se la situazione potrebbe stabilizzarsi nei prossimi mesi. Come spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it, il rallentamento dell’inflazione e la stabilizzazione dei tassi di sinistrosità stanno già influenzando positivamente il mercato, anche se i prezzi restano ancora elevati.

Udine al primo posto per sinistri con colpa

Dall’analisi provinciale emerge che la quota più alta di automobilisti che hanno denunciato un sinistro con colpa nel 2024 si registra a Udine (1,98%), seguita da Gorizia (1,92%). Più basso il valore di Pordenone (1,75%), mentre Trieste, con l’1,40%, è la provincia regionale con la minor percentuale di incidenti denunciati con colpa.

A chi aumenterà il costo dell’Rc auto

Ad essere colpiti dai rincari saranno, in proporzione, soprattutto le donne (2,40% vs. 1,48% degli uomini). Guardando alle categorie professionali, gli impiegati risultano i più esposti (2,22%), seguiti dai pensionati (1,92%). Questo significa che chi ha denunciato un sinistro con colpa si troverà a far fronte a un peggioramento della classe di merito, con conseguente aumento del premio assicurativo.

Il consiglio: confrontare le offerte

In uno scenario di costi in crescita, è fondamentale confrontare le diverse offerte assicurative. Verificare tariffe e garanzie di più compagnie consente di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, approfittando delle eventuali promozioni e limitando l’impatto dei rincari sui bilanci familiari.

