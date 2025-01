“Scuola Aperta”: Ial Fvg presenta la riforma Valditara

Sabato 18 gennaio 2025, Ial Fvg apre le porte di tutte le sue sedi in Friuli-Venezia Giulia, da Udine a Pordenone, passando per Gorizia, per l’iniziativa “Scuola Aperta”. L’evento, dedicato agli studenti di terza media e alle loro famiglie, offre la possibilità di immergersi nei laboratori e nei percorsi formativi proposti dall’istituto, ponendo l’accento sulle innovazioni introdotte dalla riforma Valditara.

La riforma Valditara e il modello 4+2

L’istituto Ial Fvg, all’avanguardia nell’attuazione della riforma Valditara, avvierà dal prossimo anno scolastico i primi percorsi basati sul modello 4+2. Questo approccio consente agli studenti di completare il percorso di studi in quattro anni, ottenendo una qualifica professionale e aprendo le porte a percorsi ITS, università o immediato inserimento nel mondo del lavoro.

“Il nuovo modello mira a una formazione completa”, spiega Gabriele De Simone, direttore di Ial Fvg, “permettendo ai giovani di affrontare le sfide del mercato del lavoro nei settori tecnologico, turistico e digitale”.

Formazione pratica e connessione con il mercato del lavoro

La riforma include l’istituzione di campus integrati, dove scuole tecniche e professionali collaborano con gli ITS Academy, creando una sinergia tra formazione e lavoro. “Vogliamo preparare giovani competenti e pronti per il mercato”, sottolinea De Simone.

Tra i percorsi proposti:

Tecnico per lo Sviluppo del Turismo Internazionale , per gestire eventi e servizi turistici globali.

, per gestire eventi e servizi turistici globali. Tecnico della Modellazione e Fabbricazione Digitale , con competenze in stampa 3D e progettazione digitale.

, con competenze in stampa 3D e progettazione digitale. Tecnico della Distribuzione e dei Servizi Commerciali, orientato a marketing e social media.

Laboratori, tirocini e futuro assicurato

Durante “Scuola Aperta”, studenti e famiglie potranno assistere a laboratori pratici, tirocini simulati e presentazioni sui percorsi innovativi come il 3+1+2, che unisce qualifiche professionali e diplomi di alta specializzazione.

“Il nostro obiettivo è formare professionisti capaci e preparati”, conclude De Simone. “Invitiamo tutti a scoprire le opportunità che Ial Fvg offre per il futuro dei giovani”.

