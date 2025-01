Centri estivi 2025 a Udine: iscrizioni al via dal 3 febbraio

Il Comune di Udine annuncia l’apertura delle iscrizioni ai centri estivi 2025, con la possibilità di presentare domanda dal 3 al 28 febbraio. Le famiglie udinesi potranno contare su una vasta offerta educativa e ricreativa che coprirà tutta l’estate, garantendo ai più piccoli esperienze di crescita e divertimento.

Organizzazione e novità confermate

L’amministrazione comunale conferma per il 2025 l’offerta ampliata introdotta lo scorso anno. Sono previsti 1790 posti totali, suddivisi per tre fasce d’età: la fascia 3-6 anni per l’infanzia, quella 6-11 anni per la primaria e il Summer Play Camp per i ragazzi delle medie. Le attività saranno ospitate nelle scuole dell’infanzia e primarie di Udine, così come nella scuola secondaria di primo grado per i ragazzi più grandi.

Federico Pirone, Assessore all’Istruzione, sottolinea: “È importante offrire alle famiglie un servizio che risponda alle loro esigenze. L’anticipo delle iscrizioni è pensato per agevolare la pianificazione del periodo estivo”.

Sedi e turni disponibili

Le attività saranno distribuite su turni bisettimanali, a partire dall’inizio di luglio. In alcune sedi, come le scuole Nievo, Divisione Alpina Julia, Zardini e la secondaria Ellero, sarà disponibile un pre-turno dal 16 al 27 giugno. Ogni famiglia potrà iscrivere i propri figli per un massimo di tre turni.

Le sedi coinvolte per ciascuna fascia d’età includono le scuole Pick, Benedetti, Baldasseria Media e Zambelli per l’infanzia, mentre le scuole Nievo, Divisione Alpina Julia, Zardini, Pellico e Girardini accoglieranno i bambini della primaria. Il Summer Play Camp si svolgerà presso la scuola Ellero.

Attività offerte

Il programma dei centri estivi prevede una ricca varietà di attività, pensate per favorire lo sviluppo e il divertimento dei partecipanti. Le giornate saranno caratterizzate da momenti dedicati allo sport, con almeno metà del tempo riservato all’attività fisica. A queste si affiancheranno laboratori creativi e manuali, supporto ai compiti per le vacanze estive e attività plurilingue, con particolare attenzione all’inglese e al friulano. Non mancheranno giochi e momenti di socializzazione.

Iscrizioni online e costi

Le domande di iscrizione si potranno effettuare esclusivamente online tramite la piattaforma E-Civis, accessibile dal sito ufficiale del Comune di Udine (https://udine.ecivis.it/). Le tariffe variano in base all’ISEE, con un massimo di 126,76 euro per il turno mattutino e 195,00 euro per il servizio full time. Le iscrizioni sono aperte anche ai residenti fuori Comune, con una piccola maggiorazione dei costi. Sarà necessario disporre di una certificazione ISEE valida per il 2025.

Pubblicazione graduatorie

Al termine del periodo di iscrizione, il Comune elaborerà le graduatorie che saranno pubblicate nel mese di aprile. I genitori riceveranno tutte le comunicazioni utili all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.

Un’estate ricca di opportunità

I centri estivi 2025 rappresentano un’opportunità unica per i bambini e i ragazzi di Udine di vivere un’estate all’insegna del divertimento e della crescita personale, con un’offerta educativa in grado di soddisfare le esigenze di ogni famiglia.

