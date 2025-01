Premio Nonino: Udine celebra 50 anni di eccellenza culturale

Il Premio Nonino celebra i suoi cinquant’anni con un evento di eccezione sabato 25 gennaio, alle ore 18.30, presso il Salone del Parlamento di Udine. La prestigiosa iniziativa, nata nel 1975 per valorizzare i vitigni autoctoni friulani, torna quest’anno con un programma ricco di dialoghi e riflessioni, aperto gratuitamente alla cittadinanza.

Un tributo alla memoria di Benito Nonino

Questa edizione assume un significato particolare, essendo la prima senza Benito Nonino, fondatore insieme alla moglie Giannola del riconoscimento. Scomparso nel 2024, Benito Nonino ha lasciato un’eredità che unisce cultura, tradizione e innovazione. “Celebreremo insieme un traguardo notevole e ricorderemo l’uomo che ha dato vita a tutto questo”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Federico Pirone.

Dialoghi internazionali e protagonisti d’eccellenza

Il programma prevede i Dialoghi del Premio Nonino, moderati da Stefano Salis, giornalista del “Sole 24 Ore”. Sul palco, i vincitori di questa edizione:

Dominique de Villepin , ex primo ministro francese e intellettuale di fama mondiale.

, ex primo ministro francese e intellettuale di fama mondiale. Michael Krüger , poeta e romanziere tedesco di prestigio internazionale.

, poeta e romanziere tedesco di prestigio internazionale. Germaine Acogny , madre della danza contemporanea africana.

, madre della danza contemporanea africana. Ben Little, poeta e sommelier irlandese-friulano, noto per il suo impegno nella valorizzazione dei vitigni autoctoni.

Un evento aperto a tutti

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con posti disponibili fino ad esaurimento. Per facilitare la partecipazione, il Comune di Udine ha predisposto un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza Libertà. “Siamo orgogliosi di collaborare con la famiglia Nonino per offrire un’occasione di riflessione e celebrazione unica”, ha aggiunto l’Assessore Pirone.

Un premio dal respiro internazionale

Fin dalla sua fondazione, il Premio Nonino ha ospitato personalità di rilievo mondiale, tra cui sei futuri Premi Nobel. La giuria, presieduta da Antonio Damasio e composta da illustri nomi come Claudio Magris e Edgar Morin, garantisce una visione ampia e contemporanea, spaziando dalla letteratura alla politica internazionale.

La storia del Premio Nonino: un omaggio alla terra friulana

Il Premio nacque per salvaguardare vitigni in via di estinzione, come lo Schioppettino e il Pignolo, sottolineando il valore della civiltà contadina. Oggi, a 50 anni di distanza, rappresenta un simbolo di eccellenza e innovazione, portando in Friuli personalità capaci di ispirare e interpretare la contemporaneità.

