Fine gennaio tra pioggia e nebbia in Friuli: maltempo diffuso

Il Friuli-Venezia Giulia si prepara a concludere gennaio sotto una persistente coltre di nuvole e con piogge frequenti. Secondo le previsioni di 3BMeteo, il maltempo inizierà nella serata di mercoledì 22 gennaio e proseguirà fino alla mattinata di giovedì. Le temperature, seppur miti per il periodo, manterranno il cielo coperto, con minime comprese tra 3°C e 7°C.

Una pausa di sole prima del weekend

Dopo giorni di cielo grigio, venerdì si aprirà una breve finestra di bel tempo, regalando una tregua dal maltempo. Tuttavia, il fine settimana vedrà il ritorno delle nebbie sabato 25 gennaio e di un cielo nuvoloso domenica 26. Per chi spera in un miglioramento, le buone notizie arriveranno solo nei primi giorni di febbraio, quando il sole tornerà protagonista.

Piancavallo: neve sempre più rara

La mancanza di neve sta diventando una costante per Piancavallo. Anche quest’anno la località montana si trova a fronteggiare un inverno povero di neve naturale. Le piste innevate artificialmente sono al momento l’unica opzione per gli amanti degli sport invernali. Le precipitazioni attese nei prossimi giorni, con temperature relativamente alte, porteranno più pioggia che neve.

Giovedì 23 gennaio, si prevedono deboli nevicate notturne seguite da piogge in mattinata, uno scenario che si ripeterà probabilmente anche domenica 26 gennaio. La situazione preoccupa non solo i turisti ma anche gli operatori locali, che devono fare i conti con le conseguenze del cambiamento climatico.

Meteo e clima: cosa ci attende?

Il maltempo di fine gennaio si inserisce in un contesto climatico che evidenzia sempre più anomalie. Le temperature miti, unite all’assenza di nevicate consistenti in montagna, sollevano interrogativi sul futuro delle stagioni invernali. Gli esperti suggeriscono che i primi giorni di febbraio porteranno un miglioramento, ma la vera sfida è capire come il clima influenzerà le prossime stagioni.

