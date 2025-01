La Luna di Casarsa, quando la musica abbatte i muri della disabilità

La cooperativa La Luna di Casarsa della Delizia ha presentato questa mattina a Roma un progetto di inclusione sociale incentrato sulla musica. L’iniziativa, dal titolo “Più di quanto immagini – La musica oltre le barriere”, nasce con l’obiettivo di superare muri di diffidenza e indifferenza, dimostrando come il potere della creatività possa dare voce a sogni ed emozioni spesso silenziate.

Il progetto “Più di quanto immagini”

Attraverso laboratori creativi e sessioni di registrazione in studio, “Più di quanto immagini” ha dato vita a una canzone che racchiude le aspirazioni di chi vive ai margini, trasformandole in un inno all’inclusione. Il brano si fa portavoce del desiderio di integrazione, mettendo in luce il valore di ogni individuo e promuovendo la cultura della disabilità.

Il sostegno delle istituzioni

All’Ufficio di rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia a Roma, il governatore Massimiliano Fedriga ha espresso gratitudine verso la cooperativa La Luna, sottolineando come iniziative di questo tipo siano fondamentali per diffondere la cultura dell’inclusione. Fedriga ha evidenziato il valore artistico elevato del progetto, auspicando che esso possa raggiungere scuole, comunità socio-assistenziali e cittadini, diventando occasione di confronto su tematiche spesso trascurate.

Anche l’assessore alle Politiche sociali e disabilità, Riccardo Riccardi, ha elogiato il potenziale della musica come linguaggio universale: uno strumento in grado di veicolare messaggi importanti e arricchire la vita di chi vi partecipa, al di là delle singole diversità.

Una legge per l’inclusione

Riccardi ha ricordato come l’inclusione sia un elemento portante della legge regionale sulla disabilità, approvata nel 2022. Una legge che mette al centro la persona e ne incentiva la partecipazione attiva, rendendo i cittadini con disabilità non solo spettatori di eventi, ma veri e propri protagonisti.

Musica e cambiamento culturale

Il progetto si propone di portare il proprio messaggio in contesti artistici e culturali di rilievo nazionale, ribadendo come il palcoscenico e la musica possano diventare simboli di condivisione e ispirare un cambiamento a livello sociale. In una regione come il Friuli-Venezia Giulia, caratterizzata da un Terzo settore molto attivo e da una forte tradizione di solidarietà, iniziative come “Più di quanto immagini” confermano la volontà di coltivare un senso di comunità più giusto e inclusivo.

