Ridurre il consumo di suolo, la ricetta del Pgt FVG per la rigenerazione urbana

La Regione Friuli-Venezia Giulia si prepara a una rivoluzione urbanistica basata sul recupero e la rigenerazione delle aree già esistenti. È questa la visione dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, che ha presentato le linee guida per l’aggiornamento del Piano di governo del territorio (Pgt). L’obiettivo primario? Ridurre il consumo di suolo e offrire nuove opportunità al patrimonio esistente, alla luce del calo demografico e delle nuove esigenze della popolazione.

Ridurre il consumo di suolo e rigenerare il costruito

L’approccio mira a evitare ulteriori espansioni urbanistiche, puntando invece su un uso intelligente di aree già urbanizzate o dismesse. Secondo l’assessore, è fondamentale trasformare aree produttive abbandonate e vecchi centri commerciali in poli di sviluppo innovativi, con spazi più funzionali alla vita attuale.

Una strategia adattata alle nuove sfide

Le linee guida del nuovo Pgt aggiornano il documento del 2013, integrandolo con le emergenze odierne, come il cambiamento climatico e la transizione energetica. L’obiettivo è creare un sistema energetico sostenibile, in cui infrastrutture e spazi urbani siano pensati per ridurre l’impatto ambientale e favorire la resilienza del territorio.

Un piano regolatore regionale condiviso

Il futuro Pgt vuole essere un strumento strategico fondamentale per tutto il Friuli-Venezia Giulia: un piano regolatore regionale che riunisca i contributi di diversi piani, rendendo più semplice e chiara la gestione delle potenzialità di ogni area. Dalle grandi infrastrutture viarie e ferroviarie, fino ai consorzi di sviluppo industriale, questo documento punta a orientare i Comuni e gli operatori economici in modo concreto e trasparente.

Verso un territorio sostenibile e innovativo

Ridurre il consumo di suolo significa anche ridare vitalità al patrimonio edilizio già presente, in un’ottica di innovazione e rispetto dell’ambiente. Per il Friuli-Venezia Giulia, la nuova variante al Pgt si prospetta come una sfida ambiziosa, ma anche come una grande opportunità di sviluppo sostenibile e di rilancio economico per l’intero territorio.

